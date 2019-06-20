Администрацию президента Украины ликвидировали. У Зеленского будет офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сменил название Администрации президента Украины на «Офис президента». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства 20 июня.

Володимир Зеленський постановив скоротити кількість працівників Адміністрації Президента й реорганізувати її в Офіс Президента України.https://t.co/rciCLurH29 — APU (@APUkraine) 20 июня 2019 г.

Указ вступает в силу с момента подписания, сотрудников структуры ждут масштабные сокращения.

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В указе говорится, что задачами офиса президента будет экспертно-аналитическое, правовое и информационное консультирование, которое будет помогать президенту в исполнении его обязанностей.

Напомним, 20 июня в ходе прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос, стоит ли ему делать шаг навстречу молодому лидеру соседней страны.