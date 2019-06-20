The Washington Post: Трамп потерял интерес к венесуэльскому кризису из-за неудач оппозиции

Дональд Трамп перестал интересоваться венесуэльским кризисом. Всё из-за череды неудач оппозиции.

Как пишет 20 июня The Washington Post, представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Трампа в том, что имеют много сторонников в правительстве и смогут легко сместить Николаса Мадуро. Обещания дали Трампу повод думать, что он «сможет одержать победу и затем рекламировать ее как крупное достижение во внешней политике». Но после ряда неудач оппозиции он потерял интерес к ситуации.

Другой источник издания отметил, что «Соединенные Штаты никогда не говорили, что их усилия в Венесуэле будут ограничены одним раундом». Он отметил, что США будут последовательно продолжать давление на власти Венесуэлы для достижения своих целей.