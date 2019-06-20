«Это было смешно». Путин вспомнил выступление Зеленского на КВН и рассказал, сделает ли шаг навстречу молодому лидеру Украины

В ходе прямой линии 20 июня Владимира Путина попросили сделать первый шаг в переговорах в президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что «он молодой и ему трудно».

«Он талантливый человек, я помню его выступление на КВН в 2000-х годах. Это было смешно, – ответил на это российский лидер. – Но то, что мы сейчас видим, не смешно. Если он оказался во главе государства, эти проблемы надо решать. Что происходит? В Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами, с представителями непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему?»

Путин подчеркнул, что ситуация усугубляется тем, что обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны вооруженных сил Украины увеличились, а руководство страны даже пообещало усилить блокаду непризнанных республик, что является прямым нарушением Минских соглашений.

«Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», – сказал президент РФ.