Движение на «Скандинавии» после обрушения скалы открыли, на части трассы его сделали реверсивным

Часть камней дорожные службы убрали с трассы под Выборгом через час после обрушения скалы днем 20 июня. На дороге удалось организовать реверсивное движение, работы продолжаются. Проезд к границе с Финляндией открыт.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», к двум часам дня подъезд к пропускному пункту «Светогорск» по трассе «Скандинавия» в направлении Санкт-Петербург – Выборг открыт, движение останавливали на час. Само место обвала на дороге Выборг – Светогорск объезжать пока приходится по очереди, в реверсивном порядке. Работы по расчистке продолжаются.

Камни на дорогу посыпались около часа дня во время взрывных работ. Дорогу ремонтируют, обрушение произошло на участке с 24-го по 40-й километр. Никто не пострадал.