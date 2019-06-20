Путин разрешил критиковать власть

Главред паблика MDK Роберто Панчвидзе во время прямой линии спросил президента Владимира Путина про закон об оскорблении власти. По его словам, люди выплескивают в Интернете негатив, а в итоге могут попасть под действие этого документа.

В ответ Владимир Путин согласился, что никто не имеет права злоупотреблять законом, чтобы ограничивать людей в возможности критики власти, и подчеркнул, что этот закон направлен «на оскорбление символов государства, народа, всех нас».

«Такая практика не какая-то квасная российская, – сказал президент. – В некоторых странах несколько лет лишения свободы дается, например в ФРГ. Но вы правы, никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать власти любого уровня. Я попрошу Генпрокуратуру обратить на это внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона».

Закон о наказании за публичную оскорбительную критику власти Госдума приняла в марте 2019 года, поправки в КоАП внесены 29 марта. Первым по новому составу наказали жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Ему выписали 30 тысяч рублей штрафа.

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Ранее стало известно, что полицейский центр «Э» в Архангельской области инициировал возбуждение пяти административных дел в отношении пользователей «ВКонтакте» по статье о неуважении к власти. Люди высказались в соцсети против строительства мусорного полигона в Шиесе.

За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня отвечает на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.