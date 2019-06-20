Путин о деле Голунова: Либерализации 228-й статьи не будет, но виновные в ситуации вокруг журналиста понесут ответственность

Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня прокомментировал дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и объяснил, почему в России не будет смягчена статья 228, по которой журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

«Действительно, у нас очень много обвинительных приговоров, – сказал президент. – Более того, от всего количества тюремного населения 20% сидельцев – по статьям о незаконном обороте наркотиков и прекурсоров. Нужно ли либерализировать эту сферу? На мой взгляд, нет. Угроза для населения очень велика».

В то же время Путин подчеркнул, что надо наладить контроль над деятельностью органов внутренних дел – «чтобы ради галок людей в тюрьму не сажали».







«Чтобы не было случаев, как с тем журналистом, – показал свою осведомленность президент. – В результате генералы, кстати, были уволены. Самое главное – наладить контроль».

Также Путин отметил, что все, кто причастен к организации недопустимой ситуации вокруг Ивана Голунова, должны понести ответственность, а в МВД должен функционировать отдел собственной безопасности МВД.