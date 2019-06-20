Царское село – Детское село – Пушкин: 309 лет со дня основания

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В этом году один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга отмечает свой 309-й день рождения. Специалисты строительной компании «Терминал-Ресурс», ведущие профессиональную деятельность в Пушкинском районе с 1992 года, поздравляют любимый город с Днём рождения!

Желаем жителям красивых уютных домов, ухоженных дворов, мирного неба! Чтобы у каждого пушкинца, независимо от погоды, на лице сияла счастливая улыбка, чтобы дети росли в безопасности и комфорте, чтобы молодёжь творила на всеобщее благо, чтобы пожилые люди чувствовали себя нужными и любимыми. Пусть каждый житель Пушкина гордится своим городом! Пусть город растёт и процветает вместе с нами!

24 июня 1710 года Петр Первый сделал своей невесте, будущей императрице Екатерине I, роскошный подарок – подарил имение, на месте которого вырос прекрасный город, жемчужина дворцово-паркового зодчества. В последнюю субботу июня в Пушкине состоятся традиционные праздничные гуляния. Каждый год организаторы представляют новую программу. В 2019 году гостей ждут «Театр на Колёсах», «Театр Юного Зрителя», «Театральный Балаган». Это детские творческие конкурcы, в рамках которых участники смогут проявить свою фантазию и продемонстрировать артистические таланты. Массу позитивных эмоций и вдохновения получат и участники, и зрители. Торжество начнётся с карнавального шествия по центральным улицам. Место проведения мероприятий: г. Пушкин, ул. Магазейная, д.42, сцена у ДМ «Царскосельский»; ул. Пушкинская, д. 28, центральная сцена; Московская, д. 25, сцена у Гостиного двора; Буферный парк. Праздничная концертная программа в Пушкинском Доме культуры начнётся 29 июня в 16.00, адрес: ул. Набережная, д. 14. Вход свободный. 0+

ООО «Терминал-Ресурс»: строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе. Отделе продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

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Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya