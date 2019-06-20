Президент РФ отказался декриминализировать «наркотическую» статью для врачей

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным общественница Нюта Федермессер попросила декриминализировать его «наркотическую» статью для медиков. Глава России отказался.

«Медики попадают под действие статьи 228, часть 1. Она предусматривает ответственность вне зависимости от того, наступили какие-либо негативные последствия или нет. Мы пять лет это говорим. Каждое отдельное ведомство говорит: да, надо декриминализировать. Но когда они собираются вместе, решение не принимается», – заявила она.

По ее словам, врачи боятся ответственности за лечение наркотиками, из-за этого больные не получают обезболивание. «Если ампула закатилась, надо ее достать. Есть нарушения в этой сфере: фиксируются случаи нелегального оборота. Но вы правы, что это не должно дестабилизировать работу системы. Ампула может быть раздавлена, или назначение не 2–3 укола, а 4, то есть не вписывается в регламент. Врачи не должны нести за это ответственность. Но решение – на поверхности. Надо фиксировать расход не по регламенту актом. Нужно выработать систему отчетности и фиксации», – ответил ей Путин.

Он призвал выработать систему отчетности и фиксации в обороте наркотических средств при паллиативной помощи. «Никакой либерализации здесь быть не может», – заключил он.





