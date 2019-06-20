«Киевский патриарх» Филарет не признает «независимую» церковь Украины и не отдаст ей монастыри и деньги

«Почетный патриарх» Украины Филарет передумал признавать дарованный Стамбулом томос и созданную им новую независимую церковь. На соборе, который 20 июня провел так называемый глава Киевской патриархии, он заявил, что созданная им в 1990-е религиозная структура – Украинская православная церковь Киевского патриархата жива, зарегистрирована государством и не отдаст своей собственности «Православной церкви Украины» под руководством митрополита Епифания (Думенко).

Как сообщает портал 112.ua, в принятом сегодня постановлении говорится о том, что собор УПЦ КП отменяет постановление архиерейского собора от 15 декабря 2018 года, провозгласившего создание «независимой от Москвы» украинской церкви.

«Это был не Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея», – говорится в документе.

Сторонники Филарета утверждают: УПЦ КП зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование. Ее главой продолжает быть патриарх Филарет, причем пожизненно. Как следствие — подчиненные Филарета не будут отдавать храмы, монастыри, учебные заведения, деньги новой религиозной структуре.







При этом собор сделал реверанс в сторону Константинопольского патриарха: ему в Киеве благодарны – за попытку решить церковный конфликт на Украине.

После проведения поместного собора Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить УПЦ КП «от посягательств на ее права». Ранее СМИ сообщали, что религиозный деятель близок в новому главе государства.