Путин поручил правительству РФ приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам военных действий

В ходе прямой линии 20 июня к Владимиру Путину обратились жители дагестанского села Ботлих, которые встали в ряды ополчения в 1999 году, когда в село вторглись боевики Басаева и Хаттаба. Жители Ботлиха попросили Путина решить вопрос со статусом бывших ополченцев.

Путин ответил, что ему надо уточнить, решается ли вопрос дагестанских ополченцев, и вспомнил, как жители Дагестана сказали ему в 1999 году: «Не хочет Россия защитить себя и нас – дайте нам оружие».

«Помню, когда главы поселений пришли и сказали: "Почему не бьете артиллерией?" Командир им говорит: "Там же ваши дома, жалко". А ответ меня поразил: "Не жалко, бейте"», – сказал президент и отметил, что в регионе, возможно, нет средств на решение вопроса ополченцев.

«Нужно внести членов ополчения в лист действующего в России закона, который позволит приравнять их к ветеранам боевых действий. Поручаю правительству сделать это как можно быстрее», – заключил глава государства.





