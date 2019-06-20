Группа «Эталон» заселяет «Галактику»

ГК «Эталон»

С мая продолжается активное заселение масштабного проекта «Эталон ЛенСпецСМУ» – квартала «Галактика», расположенного сразу в двух районах Санкт-Петербурга – Адмиралтейском и Московском.

Первая очередь квартала «Галактика», включающая в себя 8 жилых корпусов с подземными паркингами и тремя встроенными детскими садами, была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года.

По уже сложившейся традиции для удобства собственников квартир и коммерческих помещений Группа «Эталон» в начале мая открыла на территории комплекса центр заселения, в котором оперативно проходит процедура приемки-передачи приобретенной недвижимости. В центре работают специалисты «Эталон ЛенСпецСМУ», компании «Эталон-Консалт», занимающейся подготовкой документации для оформления права собственности, и управляющей организации «Сервис-Недвижимость»* (входят в Группу «Эталон»). Заселение проходит в формате «единого окна»: новоселы принимают квартиру, получают ключи, оформляют все необходимые документы для получения права собственности, заключают договор с управляющей организацией.

«Мы уже открыли офис управления и эксплуатации в «Галактике», подключили дома к нашей единой круглосуточной диспетчерской службе. С самого начала заселения в комплексе был назначен управляющий, который знакомится с новоселами, помогает им при заселении. Многие уже приступили к ремонту, вскоре начнут заезжать в новые квартиры. Для людей это, конечно, большая радость, но все новое вызывает и много вопросов. Наши специалисты всегда готовы помочь собственникам. Если с самого начала совместно с жильцами эффективно решать все вопросы, будет гораздо меньше проблем в дальнейшем при эксплуатации. Сотрудничество – это то, в чем заинтересована как управляющая организация, так и жильцы», – комментирует процесс заселения Николай Дюмин, генеральный директор АО «Сервис-Недвижимость».

На сегодняшний день в квартале «Галактика» собственникам передано более 450 квартир и 10 коммерческих помещений. Работа в центре заселения ведется активно: в среднем в день заселяют 25 квартир. Большая часть новоселов получит долгожданные ключи до конца лета.

*АО «Сервис-Недвижимость» образовано в 2007 году в составе Группы «Эталон». Основные направления деятельности – управление и эксплуатация многоквартирных жилых домов и объектов нежилого фонда в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в управлении и обслуживании организации находятся 106 многоквартирных домов и 14 коммерческих объектов.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/