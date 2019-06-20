«Что-то надо делать с бесконечным содержанием под стражей». Путин анонсировал реформу мер пресечения по экономическим преступлениям

До конца ноября Генеральная прокуратура и Верховный суд сделают предложения по реформе мер пресечения для фигурантов экономических преступлений. Об этом Владимир Путин заявил в рамках прямой линии с президентом 20 июня.

Вопрос об этом задал бизнесмен Александр Хуруджи, который несколько месяцев провел в СИЗО. Он заметил, что таким образом предпринимателей лишают возможности управлять своей компанией.

«Так и хочется сказать: от нас не убежишь, у нас длинные руки, но, к сожалению, убегают», – начал отвечать президент. Однако заметил, что злоупотреблять арестами нельзя.







«Но и исключить арест нельзя полностью, иначе богатые люди смогут всегда откупаться, а люди будут говорить, что "он богатый и ему можно все". Одна из самых главных проблем на сегодня – бесконечное нахождение под стражей», – заметил президент.

Ограничить сроки содержания под стражей могут уже до конца года. До конца ноября Генеральная прокуратура и Верховный суд внесут свои предложения.