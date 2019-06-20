На трассе между Выборгом и Светогорском обрушилась скала. Движение к границе с Финляндией полностью перекрыто

Федеральная трасса «Скандинавия» неподалеку от Выборга оказалась завалена камнями после обрушения скалы во время взрывных работ. Легковые автомобили вынуждены объезжать завал через Каменногорск, грузовики встали.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», трасса оказалась завалена примерно в час дня 20 июня. Перекрыт участок Выборг – Светогорск в нескольких километрах от границы с Финляндией и пропускного пункта. 47News уточняет, что кусок скалы обрушился на дорогу во время буровзрывных работ, на участке трассы с 24-го по 40-й км ведется капремонт.

Движение полностью перекрыто: пока дорожники разбирают завалы, автомобилисты объезжают кусок трассы через Каменногорск. Грузовики там проехать не могут и вынуждены ждать окончания работ.

По предварительной информации, камни никого не задели, пострадавших нет.





