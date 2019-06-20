«Я чувствую ответственность за это безобразие». Путин объяснил, откуда взялись миллиарды Захарченко

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным видеовопрос президенту задал житель Магадана Вячеслав Корчанов. Он спросил о коррупции. «В СМИ с завидной периодичностью объявляют о поимке коррупционеров, – сказал Корчанов. – 9 млрд Захарченко – это целый грузовик купюр. Неужели он мог их добыть без посторонней помощи? Кто ответит за разгул коррупции? Вы как гарант Конституции чувствуете ответственность за это безобразие?»

«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали, – сказал Путин. – Когда встает вопрос: а может быть, мы это прикроем? – у меня один ответ: нет. Откуда берутся деньги? Из коррупционных схем, из бизнеса. Обе сторонуы виноваты, одни тащат, другие берут. Куда деньги уходят? В доход государства, естественно».

Путин также признался, что, когда узнал о миллиардах полковника Захарченко, отреагировал нецензурно. «И это не смешно. Когда узнаешь о миллиардах, нет слов печатных, – сказал президент. – Это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. Во многих странах эта проблема есть. В США коррупционерам дают по 100, 150 лет тюрьмы. Это бессмысленно. Но и у нас будет то же самое».

При этом Путин отметил, что если «человеку серьезного возраста» дать несколько десятков лет тюрьмы, то это будет равносильно пожизненному заключению, главное здесь – неизбежность наказания. Также президент подчеркнул, что число коррупционных преступлений снижается.





