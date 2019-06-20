«Только Кудрин дрейфует в сторону Глазьева». Путин рассказал, что экономистов из 1990-х больше нет

Владимира Путина на прямой линии 20 июня спросили о тенденциях российской экономики и о том, какую роль сейчас играют в управлении страны «экономисты из 1990-х».

«У нас нет экономистов из 1990-х. Только Кудрин дрейфует в сторону Глазьева, так как хочет распечатать нефтяную кубышку, – ответил российский президент. – Идеи присутствуют, но системы из 1990-х нет: инфляции, долгов, зависимости от МВФ нет, нет такого, что по полгода не платят зарплату».

По словам Путина, чистой рыночной экономики или административно-командной не существует.

«Страны со смешанной экономикой развиваются быстрее других. Например, Китай или Индия. Главное, на что нужно обратить внимание, – мотивация», – добавил он.

За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня отвечает на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.





