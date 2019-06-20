Из-за ограничений к «Алыми парусам» водителей пустят на ЗСД бесплатно

На время подготовки и проведения праздника выпускников «Алые паруса», в связи с вводимыми в Петербурге ограничениями движения, на Западном скоростном диаметре будут действовать специальные условия передвижения. Проезд по одному из участков станет бесплатным на три дня.

Как сообщает 20 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 20, 21 и 24 июня с 8:00 до 20:00, если заехать на ЗСД с развязки с набережной Екатерингофки и съехать на набережную Макарова и наоборот – заехать с набережной Макарова и съехать на набережную Екатерингофки, поездки тарифицироваться не будут. Условия действуют для всех участников движения вне зависимости от класса транспортного средства и способа оплаты.

В то же время все прочие поездки через этот участок, в том числе транзитные, оплачиваются в обычном режиме и по действующим тарифам.

Помимо этого по ЗСД можно будет проехать бесплатно 28 июля, в день Главного военно-морского парада в Петербурге.

Напомним также, что в ночь с 23 на 24 июня в Петербурге будут работать метро и ходить автобусы.





