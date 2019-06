Кенийская бегунья оказалась мужчиной

Бегунья из Кении Шиис Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году за употребление допинга, оказалась мужчиной. Как сообщает местное новостное агентство Nairobi News, Чепкосгей получила четырёхлетнюю дисквалификацию за использование тестостерона, андростерона и этиохоланона на полумарафоне в Малайзии в октябре 2016 года.

SHOCK: Kenyan ‘international female athlete’ turns out to be a man – PHOTOS https://t.co/rvKN8Wshcn

— Nairobi News (@Nairobi_News) 19 июня 2019 г.