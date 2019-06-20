Кенийская бегунья оказалась мужчиной

Бегунья из Кении Шиис Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году за употребление допинга, оказалась мужчиной. Как сообщает местное новостное агентство Nairobi News, Чепкосгей получила четырёхлетнюю дисквалификацию за использование тестостерона, андростерона и этиохоланона на полумарафоне в Малайзии в октябре 2016 года.

SHOCK: Kenyan ‘international female athlete’ turns out to be a man – PHOTOS https://t.co/rvKN8Wshcn — Nairobi News (@Nairobi_News) 19 июня 2019 г.

Сейчас Чепкосгей задержали за то, что она выдавала себя за медсестру в отделении неотложной помощи кенийской больницы. Уже в камере предварительного заключения выяснилось, что биологически она является мужчиной. В ближайшее время Чепкосгей пройдет обследование, которое определит ее пол.

Напомним о другой спортсменке, чья половая принадлежность до сих пор вызывает споры. Двукратную олимпийскую чемпионку в беге на 800 метров Кастер Семеня Международная федерация лёгкой атлетики пыталась принудительно заставить принимать препараты, которые снижают тестостерон, так как в ее организме он превышает в несколько раз стандартные для женщины значения. Ранее неоднократно проводились тесты на определение пола Семени. В итоге ее все-таки признали женщиной, но на днях появилась информация, что представители ИААФ на заседании в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) утверждали, что Семеня – «мужчина, ощущающий себя женщиной».





