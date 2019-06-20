Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года строгого режима за взятку в 44 млн от строителей Крестов

В Петербурге к реальному сроку приговорен бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов, заключивший сделку со следствием по делу о взятках на строительстве СИЗО «Кресты».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 июня, Баринова признал виновным в получении взятки в 44 млн рублей Смольнинский суд, проводивший выездные заседания в тюремной больнице.

Баринов обвинялся в «получении взятки лицом, занимающим государственную должность».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии строгого режима со штрафом в 950 тыс. рублей. В прениях прокурор просил 2,5 года со штрафом 1 млн. Защита – освободить по отбытии», – уточнили в пресс-службе.

Как установил суд, генерал договорился со строителями нового следственного изолятора «Кресты» о выплате взяток в размере 12 процентов от сумм, поступавших на счета компаний-подрядчиков – «ГСК» и «Петроинвест». Деньги Баринов лично получал с ноября 2007-го по август 2008 года от руководителей этих компаний – Виктора Кудрина и Руслана Хамхокова.





