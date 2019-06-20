Путин объяснил, что случится, если министр будет получать зарплату как рядовой работник

Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня объяснил, почему министр должен зарабатывать больше, чем обычный человек. Президента задел за живое отобразившийся на экране вопрос: «Когда чиновники будут получать зарплату как рядовые работники?»

«Я много видел таких обращений, – сказал Путин. – Представьте себе, что министр будет получать как рядовой работник. Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. В чем засада, если мы понизим зарплату министрам и руководителям частных компаний? Они разбегутся по частным компаниям или за границу уедут. И это отразится на благосостоянии тех самых рядовых работников».

Президент отметил, что, если государство потеряет менеджеров верхнего звена в госструктурах, не будут приниматься эффективные решения и разрабатываться планы развития.





