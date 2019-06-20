Рейс «России» не долетел по Петербурга. Борт вернулся в аэропорт Симферополя из-за проблем с закрылками

Самолёт авиакомпании «Россия» после взлёта вернулся в аэропорт Симферополя 20 июля. Петербуржцы ждут резервного борта.

«Рейс Симферополь – Санкт-Петербург FV 5620 после взлета покружил час в воздухе и вернулся в Симферополь. Из самолёта высадили, багаж выдали, информации нет», – пишет читательница «Фонтанки» Анна.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, рейсу пришлось сменить маршрут по технической причине. Посадка прошла в штатном режиме.

«Для вывоза пассажиров рейса авиакомпания направляет резервное воздушное судно», – отметили в «России».







По данным сервиса flightradar, рейс выполнял Boeing 747-446. Борт вылетел в 11.46, совершил пять кругов над Джанкойским районом, развернулся и приземлился в 12.45. СМИ сообщили, что у воздушного судна возникли проблемы с закрылками.