Прямую линию с Путиным атаковали хакеры. Российские телеканалы выстояли

Передача «Прямая линия с Владимиром Путиным» была атакована хакерами. Об этом 20 июня в эфире сообщили телеведущие.

«Колл-центр "Прямой линии" подвергся DDOS-атаке из-за рубежа, но ее смогли отразить», – рассказали тележурналисты.

Глава RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале уточнила, что атака производилась с Украины. «DDos атака, которая положила приложение "Москва Путину", была с Украины. Уже починили все».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал журналистам, что прямые линии и раньше подвергались кибер-атакам.







«За несколько дней до прошлой прямой линии и прямая линия, и два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой за рубежом», – сообщил он 18 июня журналистам.

«Таких проявлений много, и это не новая практика. Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки – это новое в этой истории», – добавил представитель Кремля.

За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня отвечает на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.