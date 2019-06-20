Владимир Путин впервые обратил внимание на вопросы с экрана и рассказал про «банду патриотов»

В ходе прямой линии 20 июня Владимир Путин обратил внимание на вопросы, которые россияне присылают в виде SMS, а система выводит на экран. Обычно эти вопросы в эфире не звучат, но в этот раз президент захотел ответить на несколько из них.

«"Куда нас ведет эта банда патриотов из "Единой России"?" – зачитал Путин вопрос с экрана и ответил: – Когда люди берут на себя ответственность за не очень приятные, но необходимые решения, это зрелые люди, которые ставят своей целью укрепление страны. Я не буду называть бандой людей, которые в 1990-х годах были у руля, но за это время у нас развалились промышленность, оборонка, социальная сфера. Мы довели страну до кровопролития на Кавказе и поставили ее на грань потери суверенитета и развала. Не все люди, которые работали в 1990-е годы, несут за это ответственность. Но есть те, кто должен ее нести».

Второй вопрос, обративший на себя внимание президента: «Когда на местах будут снова выбирать власть?» – «В муниципалитетах власть и так всегда была выборной», – ответил Путин.

Третий вопрос с экрана, зачитанный главой государства, касался сотрудников МВД и того, какими секретами они владеют, что их не пускают за границу.







«Действительно, некоторые сотрудники МДВ являются обладателями секретов, но рядовые – нет. Мы расширим географию возможного выезда сотрудников МВД за границу», – сказал глава государства.

За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня отвечает на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.