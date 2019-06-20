К прямой линии с Путиным из китовой тюрьмы начали выпускать косаток
Владимира Путина спросили о китовой тюрьме в Японском море. Чтобы раскрыть проблему, телеканал «Россия» на прямой линии 20 июня показал сюжет, в котором сообщил, что косаток начали выпускать.
«Проблема известная и понятная. Косатки стоят миллионы долларов, отсюда и большое количество "интересантов", и проблема непросто решается. Слава Богу, движение началось», – заметил глава государства.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев добавил, что чиновники приняли решение запретить отлов в культурно-просветительских целях, оставив только научные.
За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня отвечает на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.
Справка:
В ноябре 2018 года стало известно, что в бухте Средняя находятся косатки и белухи, выловленные для перепродажи в зарубежные океанариумы. По факту незаконного вылова касаток и белух было возбуждено уголовное дело. Суд наложил арест на животных, запретив их транспортировать и продавать. В апреле в Россию для спасения китов приехал океанолог Жан-Мишель Кусто. Позже приморский губернатор Олег Кожемяко заявил, что животных могут выпустить летом 2019 года.