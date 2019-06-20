СК предлагает наказывать за врачебные ошибки шестью годами колонии. Ведомство опубликовало текст законопроекта

Следственный комитет подготовил законопроект об уголовной ответственности за врачебные ошибки и некачественное оказание медпомощи. Документ опубликован 20 июня на портале проектов нормативных актов.

Ведомство предлагает новую статью 124.1 УК (ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги), которая предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы до четырех лет и ограничение свободы до трех лет, если действия врачей или их бездействие повлекли смерть потерпевшего.

Эта же статья предполагает наказание в виде запрета заниматься определенной деятельностью, а также обязательные и исправительные работы. Если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, то врача могут наказать ограничением свободы до четырех лет, принудительными работами до пяти лет и лишением свободы до шести лет.

Ещё одна статья, которую хочет ввести СК, – 124.2 (сокрытие нарушения оказания медицинской помощи). Исходя из текста, внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию или её уничтожение будет караться штрафом до 300 тысяч рублей, а также ограничением свободы, принудительными работами и лишением свободы на срок до трех лет. Должностное лицо предлагают наказывать штрафом до миллиона рублей либо ограничением свободы или лишением свободы до четырех лет.







Также СК предлагает изменить статью 235 УК (незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности). Работа медиком по поддельным документам в случае принятия законопроекта будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Смерть человека в поправках наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Смерть двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом в размере до 2 млн рублей.

СК сообщил о намерении ввести две новые статьи в Уголовный кодекс летом 2018 года.

Дела о врачебных ошибках в России с каждым годом получают больший резонанс. Так, в январе 2018 года московского врача Елену Мисюрину признали виновной в смерти пациента, которая произошла 5 лет назад. Тогда, по версии следствия, Елена по ошибке проткнула мужчине кровеносный сосуд иглой. За коллегу вступились врачи, прокуратура потребовала отменить приговор. Под давлением общественности в начале февраля врача отпустили из-под стражи, а уже в апреле суд отменил приговор Мисюриной.

Еще одна громкая история, с врачом Алевтиной Хориняк, произошла в 2013 году в Красноярске. Против терапевта с 50-летним стажем возбудили уголовное дело за то, что она выписала онкобольному платный рецепт на обезболивающее. Льготные лекарства на тот момент закончились, и платный препарат был единственным способом помочь пациенту. Судебные тяжбы длились больше года, но в итоге терапевту удалось доказать свою невиновность и отсудить у Минфина 400 тысяч рублей компенсации.