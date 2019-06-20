Путин о санкциях: О примирении с Европой и США речь не идет, мы ни с кем не ругались

В ходе прямой линии 20 июня президенту Владимиру Путину задали вопрос, не пора ли помириться с Европой и США, чтобы с России наконец сняли санкции.

«Что значит помириться? Мы ни с кем не ругались, – сказал Путин. – Что это даст, не даст и что мы теряем? По экспертным данным, в результате рестрикций и ограничений Россия потеряла около 50 млрд долларов с 2014 года, Евросоюз недополучил 240 млрд, США – 17 млрд, у нас с ними небольшой товарооборот, Япония – 27 млрд долларов. Они теряют наш рынок. Наши потери приблизительны, допустим, мы с этим согласились. Но есть и положительный эффект от санкций – мы включили мозги».

Президент подчеркнул, что в России действует программа импортозамещения объемом 667 млрд рублей. «Это заставило развивать даже те направления, в которых у нас не было компетенций, – сказал Путин. – В РСФСР и СССР у нас не было морского двигателестроения. Мы закупали их за границей. Морские двигатели – это отдельная наука и отрасль. Мы за несколько лет это сделали: у нас появились свои двигатели, в чем-то даже превосходящие западные аналоги. У нас появилось транспортное и энергетическое машиностроение. Я уж не говорю о сельском хозяйстве».

Путин также отметил, что совсем недавно никто не мог бы и поверить, что Россия будет экспортировать сельхозпродукции на 25,7 млрд долларов. Но это случилось, и к 2020 году поставлена новая планка – экспорт на 40 млрд долларов.







«О примирении речь не идет, – повторил президент. – Если даже мы полностью сдадимся и наплюем на свои фундаментальные национальные интересы, кардинально ничего не изменится (санкции останутся. – Прим. ред.). Китайская Народная Республика не имеет отношения к Крыму и Донбассу, а тарифы на ее товары — считай, те же санкции — увеличиваются и увеличиваются. Атака на Huawei – сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом США. То же самое делается в отношении России».

При этом президент отметил, что, по его мнению, все же лучше жить в нормальных экономических условиях и руководствоваться общепринятыми и выполняемыми всеми правилами.