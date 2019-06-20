«Группа ЛСР» провела «зеленый» эксперимент в «Шуваловском

ПАО «Группа ЛСР»

Компания использовала современную технологию гидропосева газона в озеленении жилого комплекса «Шуваловский», строительство которого «Группа ЛСР» завершает в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Эксперимент проводился на площади 1,5 тыс. кв. м прилегающей территории комплекса в конце весны и с наступлением лета принес свои зеленые плоды. Гидропосев – это распыление по территории участка особого водного раствора, в состав которого входят компоненты без вредных примесей: семена газонной травы, мульча (обычно это перемолотая целлюлоза), закрепитель, удобрения, вода. Затвердевая, раствор превращается в специальное покрытие, защищающее почву и семена от птиц, ветра и других неблагоприятных погодных условий. Важный плюс этого метода, который применяется, в том числе, для создания натурального покрытия футбольных стадионов, – экологичность. Спустя несколько недель после гидропосева жители «Шуваловского» наблюдали рядом со своими домами ровный и зеленый газон.

Сейчас строительство комплекса близится к финалу: 12 корпусов из 24 запланированных в нем построены и заселены. Работают магазины и кафе, детский сад, доступны паркинги. Помимо существующей инфраструктуры на территории квартала, вблизи расположены сетевые супермаркеты, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники.

«Шуваловский» – один из масштабных комплексов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Его общая площадь составляет около 640 000 кв. м. Завершить строительство комплекса, в котором запроектирована 8 731 квартира, компания планирует в 2020 году. Кстати, проект не предполагает студий.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными массивами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/