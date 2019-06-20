В Новосибирске бывший омоновец похитил экс-супругу из кровати любовника, отвез на остров и привязал к ноге

Настойчивая попытка вернуть себе бывшую жену закончилась для жителя Новосибирска, бывшего сотрудника правоохранительных органов, уголовным делом. Девушку после сплава по реке удалось вызволить.

О возбуждении уголовных дел по статьям об убийстве и похищении 20 июня сообщает региональный Следственный комитет. По версии следствия, два дня назад подозреваемый ранним утром пришел в квартиру, где сейчас живет его бывшая супруга вместе с новым ухажером. Издание «Тайга.Инфо» добавляет, что агрессором оказался экс-омоновец Ярослав Фокин, а его жертвой – профессиональная бегунья по горной местности Елена Рухляда. Фокин связал бывшую жену и лежащего с ней в постели мужчину, «упаковал» Рухляду в хоккейную сумку и в багажнике машины связанного любовника отвез ее на берег Оби. Там он уложил женщину в лодку, вывез на остров, где привязал к ноге. Вооруженного ножом ревнивца удалось задержать, следствие будет настаивать на его аресте. Журналистам подруга потерпевшей заявила, что бывший муж нередко избивал спортсменку.





