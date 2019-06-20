Избитый украинский журналист умер в больнице, не приходя в сознание

Избитый украинский журналист Вадим Комаров умер в больнице, не выходя из комы, сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

«Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. Со времени нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы», — пишет Томиленко.

В своем объявлении он подчеркивает, что единственная версия убийства, которой придерживаются коллеги Комарова, — профессиональная деятельность.

Дело об избиении журналиста Вадима Комарова переквалифицировано как умышленное убийство (ст. 115 УК). Об этом сообщает глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.







«Национальная полиция расследует данное правонарушение и квалифицирует как умышленное убийство», – говорится в сообщении.

Князев отметил, что полицейские, осмотрев место происшествия, изъяли вещественные доказательства. В уголовном производстве назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего уголовное правонарушение.

Избитого журналиста ещё 4 мая около 9:00 нашли прохожие на перекрестке улиц Надпильной и Небесной Сотни в Черкассах. Его увезли в больницу. Комаров с тех пор находился в бессознательном состоянии. Украинские издания сообщают о том, что Вадим Комаров в своих публикациях не раз поднимал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова – хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.