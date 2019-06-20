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20.06.2019 13:23
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Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» сдан в эксплуатацию

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» сдан в эксплуатацию

«Главстрой Санкт-Петербург»/ ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», ввел в эксплуатацию шестой детский сад в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Петербурга. Планируется, что открытие дошкольного учреждения на 220 мест состоится в сентябре.

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» введен в эксплуатацию в 19 квартале жилого комплекса по адресу: улица Фёдора Абрамова, дом 16, корпус 2, строение 1. Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала соответствующее разрешение компании «Главстрой Санкт-Петербург». 

На площади в 5 900 кв. м оборудованы 12 групп для 220 воспитанников раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Для всестороннего развития детей предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. На прилегающей территории размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки.

Планируется, что открытие нового детского сада состоится в сентябре этого года. Рядом расположится третья в жилом комплексе школа на 850 учеников, в настоящий момент образовательное учреждение готовится к вводу в эксплуатацию. Комплексное развитие социальной инфраструктуры «Северной долины» ведется в соответствии с утвержденной городскими властями «дорожной картой».

Дмитрий Калинин, руководитель проекта «Северная долина»: 

— При поддержке администрации города мы продолжаем активное развитие инфраструктуры новых районов, выдерживая высокие темпы строительства. Летом будут введены в эксплуатацию третья школа в «Северной долине» и второй детский сад в «Юнтолово». Положительные заключения экспертизы получили проекты новых социальных объектов, и мы готовимся приступить к их реализации. Создание комфортных условий для проживания в комплексах компании, обеспечение жителей всей необходимой современной инфраструктурой — наша приоритетная задача.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» – застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.

 

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