«Это реальная ошибка правительства России». Путин знает, почему не предоставляется ипотека в 6% многодетным семьям

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня рассказал, почему решение о льготной ипотеке для семей с детьми в 6% оказалось недоработанным.

«Есть мое поручение для семей с детьми, причем для семей, у которых появился второй и третий ребенок, о том, что им должна предоставляться льготная ипотека в объеме 6%. Можно и меньше — на Дальнем Востоке сделали 5%, – сказал президент. – Но проблема не решается с банками, они на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были выделены ранее. Это реальная ошибка правительства России. Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели. Это должно решаться по линии Минфина, который работает с крупными банками, такими как Сбербанк и ВТБ, и по линии организации Дом.РФ, которая работает с мелкими банками. Но ни там, ни там проблема не решалась. Я переговорил с руководством Минфина, проблема уже решена, Минфин выделил ресурсы».

За прямой линией Владимира Путина «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.





