В Петербурге показали «Испанца», который может поселиться в петербургской подземке

На выставке SmartTransport-2019 был презентован макет нового вагона метро под названием «Испанец». От городского правительства новинку оценил вице-губернатор Эдуард Батанов.

«Мы видим, что есть конкуренция между производителями за комфорт, за удобное место водителя, от этого выиграют и город, и пассажиры», – отметил Батанов.

Он напомнил, что в ближайшие годы подвижной состав для подземки будет обновляться. «Такой вагон может появиться в подземке, мы видим, что есть предложения, и можем выбирать лучшее. Метрополитен участвует в его разработке. Это касается и эргономики, и удобства, идет постоянная работа с конструкторами», – добавил вице-губернатор.

«Фонтанка» подробно рассказывала о новом вагоне и о том, каким может стать городская подземка в ближайшем будущем.





