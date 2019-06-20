Кержакова не хватает на женщин. Милана Тюльпанова встала в список очередников на выплаты

Судебные приставы возбудили исполнительное производство на Александра Кержакова за долги перед Миланой Тюльпановой. Бывший футболист «Зенита», едва успев развестись, задолжал более 600 тысяч рублей.

Об активности приставов «Фонтанке» стало известно 20 июня. Исполпроизводство возбуждено на основании решения Петроградского суда, который при разводе велел Кержакову перечислять одну шестую часть ежемесячных доходов Тюльпановой в качестве алиментов на ребенка.

Сумма задолженности к середине июня выросла до 623 тысяч 500 рублей, следует из банка данных исполнительных производств. Алименты присуждены Тюльпановой с момента ее обращения в суд, то есть за период с октября 2018 года. Долг Кержакова, вероятно, будет расти, так как у него есть более существенное обременение – алименты первой жене, Марии Головой. Сейчас экс-футболист обязан выплатить 14 млн 793 тыс. рублей, хотя еще недавно превышал пятнадцать миллионов.

Александр Кержаков не одинок. Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов тоже контролируются судебными приставами за алиментные долги.





