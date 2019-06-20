После 1 июля ГК «Полис Групп» будет продавать свои объекты по ДДУ без счетов эскроу

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» получила заключения о степени готовности для своих объектов городской черте. Все они соответствуют нормам Минстроя РФ для продолжения продаж квартир в них по договорам долевого участия без использования счетов эскроу после 1 июля 2019 года.

Напомним, что, согласно законодательству, проекты застройщиков, желающих получить право на привлечение денежных средств по ДДУ без счетов эскроу, должны соответствовать установленным Правительством РФ критериям готовности и иметь соответствующее заключение, выдаваемое контролирующим органом.

Один из критериев – степень готовности должна превышать 30%. Исключение составляют проекты комплексного освоения территории, проекты развития застроенных территорий, а также наличие у застройщика обязательств по строительству и передаче городу объектов социальной или инженерно-технической инфраструктуры (детские сады, школы). Для них готовность может составлять 15%. Степень готовности проекта рассчитывается по формуле, в которой учитываются фактически понесенные застройщиком затраты на строительство и степень готовности конструктивных элементов. Кроме этого, процент реализации квартир должен быть не менее 10.

Согласно полученным заключениям, степень готовности ЖК «Полис на Московской» – 33,85%, ЖК «Полис на Неве» – 81%, ЖК «Полис на Комендантском» – 54%.

В ЖК «Полис на Московской» в настоящее время возводится уже 6-й этаж. В ЖК «Полис на Неве» в Невском районе Петербурга идет отделка фасадов, ведутся внутренние отделочные работы, устройство кровли и витражей.

В ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе – в двух первых корпусах завершен монтаж оконных и балконных блоков, а также работы по фасаду зданий. В финальной стадии находится устройство кровли и цоколя. Отделка мест общего пользования выполнена на 80%.

Одновременно с этим компания рассматривает еще несколько интересных проектов, которые выйдут в продажу в конце 2019 – начале 2020 года. В настоящее время по ним разрабатывается схема привлечения проектного финансирования и работы по счетам эскроу.

«Компания начала готовиться к переходу на эскроу счета еще в 2018 году: совместно с банками мы разрабатывали схемы и условия, варианты проектного финансирования. В настоящее время этот процесс продолжается», – отметила директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «Полис на Неве» – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «Полис на Комендантском» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/