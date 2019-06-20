«В Тихом океане образовались острова из мусора размером со среднюю европейскую страну!» Путин ответил на вопрос 15-летней инстаблогерши

Во время прямой линии Владимира Путина 15-летняя блогерша Катя Адушкина спросила президента о раздельном сборе мусора, но так и не получила ответа, что происходит с ним после того, как люди его сдают на переработку.

Видеовопрос девушка задала после того, как Путину показали фотографии свалок мусора из разных регионов. «Меня, как многих школьников, интересуют экология и раздельный сбор. В Интернете говорят, что все равно весь мусор сваливают в одну кучу», – сообщила Адушкина.

В ответ президент заявил: проблема с мусором заключается в том, что ранее в России не заботились о переработке отходов. Полигоны скапливались десятилетиями с советских времен. Сейчас ежегодно россияне генерируют по 70 млн кубометров мусора за счет развития общества потребления.

«В Тихом океане образовались острова из мусора размером со среднюю европейскую страну!» – подчеркнул глава государства.







Президент добавил, что проблему мусора нужно решать за счет мусорной реформы: ответственность за отходы должны взять региональные операторы или управляющие компании.

За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня отвечает на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.