Овечкин, Кучеров и Василевский стали лучшими хоккеистами НХЛ прошедшего сезона

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подвели итоги прошедшего сезона. Главным героем торжественного вечера стал российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забравший три индивидуальные награды.

Кучеров стал обладателем самого престижного приза «Харт Трофи» как лучший хоккеист регулярного сезона НХЛ. Также на его счету титул самого ценного игрока чемпионата-2018/19. Это всего четвертый случай в истории, когда награду получил россиянин. Ранее обладателями «Харт Трофи» становились Сергей Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Третьей наградой Кучерова стал «Арт Росс Трофи», вручаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Напомним, 25-летний хоккеист по итогам регулярного сезона-2018/19 набрал 128 очков (41 шайба и 87 передач) — это рекорд среди россиян в НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Александру Могильному («Баффало»), который в сезоне-1992/93 набрал 127 очков.







Приз «лучшему вратарю сезона» получил партнёр Кучерова по «Тампе-Бэй» Андрей Василевский, ставший лишь вторым россиянином в истории, удостоившимся этой награды. В прошлом «Везину» дважды получал Сергей Бобровский. Не остался без награды нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин забрал в восьмой раз в карьере «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона – ещё никто в НХЛ не получал награду столько раз. На его счету 51 шайба, он установил очередной рекорд.

Напомним, что Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, забившим более 40 голов в 10 сезонах. Больше только у легендарного Уэйна Гретцки, которого называют величайшим хоккеистом в истории.

Добавим, что все трое россиян вошли в символическую пятерку лучших игроков сезона: вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, защитники Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс) и Марк Джиордано («Калгари Флэймз»), нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»). Напомним, что обладателями Кубка Стэнли, главной командной награды, стали два россиянина – Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.