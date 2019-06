Овечкин, Кучеров и Василевский стали лучшими хоккеистами НХЛ прошедшего сезона

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подвели итоги прошедшего сезона. Главным героем торжественного вечера стал российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забравший три индивидуальные награды.

Кучеров стал обладателем самого престижного приза «Харт Трофи» как лучший хоккеист регулярного сезона НХЛ. Также на его счету титул самого ценного игрока чемпионата-2018/19. Это всего четвертый случай в истории, когда награду получил россиянин. Ранее обладателями «Харт Трофи» становились Сергей Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Третьей наградой Кучерова стал «Арт Росс Трофи», вручаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Напомним, 25-летний хоккеист по итогам регулярного сезона-2018/19 набрал 128 очков (41 шайба и 87 передач) — это рекорд среди россиян в НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Александру Могильному («Баффало»), который в сезоне-1992/93 набрал 127 очков.

