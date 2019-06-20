Сотрудник Торпредства РФ погиб в Норвегии

Российское посольство в Норвегии 20 июня сообщило в Facebook о трагической смерти сотрудника Торгового представительства России.

«Подтверждаем трагическую гибель сотрудника Торгового представительства Российской Федерации 20 июня 2019 г. в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло. Родственники погибшего оповещены, врач посольства оказывает необходимую помощь», – сообщают дипломаты. Имя и фамилию погибшего, как и другие обстоятельства смертельного ДТП, российские дипломаты не приводят.





