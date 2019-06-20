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Проводники сотен миллионов: Как поставщик петербургской подземки зарабатывает на швейцарских проводах

За последние пять лет ГУП «Петербургский метрополитен» закупил более тысячи километров швейцарского провода, потратив под 900 млн. «Фонтанка» подсчитала не очень экономную экономику госконтрактов.

Проводники сотен миллионов: Как поставщик петербургской подземки зарабатывает на швейцарских проводах

Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Торговый дом «Метродеталь» к 21 июня практически наполовину исполнил свой контракт с ГУП «Петербургский метрополитен» на поставку швейцарского провода Radox – из 148 млн рублей подрядчик получил уже 72 млн. «Фонтанка» присмотрелась к ценам, пообщалась с игроками рынка и выяснила, что подземка переплачивает.
 
Провода Radox производит швейцарская компания Huber+Suhner. Российского юридического лица она не имеет, но есть представительство, а также сеть фирм-дистрибьюторов. Никто из них в торгах, что проводит ГУП «Петербургский метрополитен», участия не принимал.
 
Три контракта, в 2013-м, 2016-м и 2018 годах, были заключены с ООО «Торговый дом «Метродеталь». Первые два достались поставщику без какой-либо конкуренции – он был единственным участником закупки. В аукционе, прошедшем в прошлом году, было подано 4 заявки, но лишь «Метродеталь» в итоге приняла участие в торгах. Остальные же по неизвестным причинам от борьбы в финальной стадии отказались.
 
Стоит отметить, что, по данным СПАРК, цена первых двух контрактов была увеличена. Первоначально в 2013 году стоимость соглашения составляла 390 млн рублей, а в 2016 году – 240 млн рублей. В первом случае цену индексировали трижды и довели до 487 млн рублей, во втором – она увеличилась до 260 млн. Каждый раз не указывалась стоимость конкретных разновидностей кабеля. Дело в том, что эти закупки ГУП «Петербургский метрополитен» проводило по 223-му федеральному закону, который не обязывает показывать точную экономику контракта.
 
В 2018 году, когда заключался контракт на 148 млн рублей, торги шли по 44-му федеральному закону и цены на отдельные наименования видны. Так, например, 175 тысяч метров «провод 3GKW600V 1х1,5 серый Radox» были куплены у «Метродетали» по цене 71,78 рубля за метр. «Фонтанка» ознакомилась с актуальными расценками одного из российских дистрибьюторов Huber+Suhner. Цена — 40 рублей за метр, то есть почти в 1,8 раза меньше.
 
Дороже всего метрополитену обошелся серый Radox «3GKW600V 1х70» – за 17 тысяч метров подземка заплатит 43, 9 млн рублей. Цена — 2 499 рубля за метр. Российский дистрибьютор Huber+Suhner предложил взять за 1 378 рублей, что снова ниже в 1,8 раза. «Фонтанка» проанализировала 10 наименований из контракта, и везде цена была выше примерно в 1,8 раза.
 
Стандартная рентабельность для госконтрактов, как правило, не превышает 15%. Это в том случае, если заказчик довольно щедрый. По подсчетам «Фонтанки», рентабельность лишь одного контракта с «Метродеталью» может начинаться от 50% его стоимости. Таким образом, ГУП «Петербургский метрополитен» мог купить все то же не за 148 млн рублей, а за 90 – 95 млн рублей.
 
Украинские дистрибьюторы оказались готовы продавать те же наименования еще дешевле. Метр того же серого Radox «3GKW600V 1х70» у них можно приобрести за 900 рублей. Если бы петербургская подземка закупалась у них, то уложилась бы и вовсе в 55 млн рублей. Хотя это было немного непатриотично.  
 
«Фонтанка» провела небольшой математический эксперимент. В контрактах от 2016-го и 2018 года фигурируют практически одни и те же наименования. Говоря простыми словами, в 2018 году «Петербургский метрополитен» купил почти все то же самое, что и в 2016 году. В соглашении от 2016 года фигурируют лишь два наименования, которых не было в последнем контракте на кабели Radox.
 
«Фонтанка» взяла цены, которые указаны в контракте 2018 года, и прогнала через них договор от 2016 года. Как известно, цены только растут, а значит, в 2016 году цены не могли быть выше, чем в 2018 году. Результат арифметики: если бы в 2016 году контракт с «Метродеталью» заключался по тем же ценам, что в 2018 году, то его стоимость составила бы не 260 млн рублей, а около 200 млн. Недостающих два наименования корреспондент учел, взяв сегодняшнюю цену, полученную от игроков рынка.
 
Наше издание обратилось за комментариями и в ТД «Метродеталь», и в ГУП «Петербургский метрополитен». На госпредприятии на запрос «Фонтанки» не отреагировали, а руководитель «Метродетали» пообещал ответить на все вопросы позднее, при личной встрече. По данным СПАРК, «Метродеталь» с 2013 года выиграла более 50 договоров с метрополитеном общей стоимостью более 3,5 млрд рублей.
 
Напомним, что наше издание уже обращало внимание на закупки ГУП «Петербургский метрополитен». Проанализировав закупочную документацию, «Фонтанка» пришла к выводу: завышение цен на запчасти для подвижного состава на тендерах подземки могут достигать и 25 раз.
 
Большая часть договоров и контрактов, связанных с поставкой запчастей и деталей для ремонта, достается компаниям, которые являются членами ассоциации «Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника». «Метродеталь» является одним из основателей ассоциации. В 2016 году, который был одним из самых урожайных для подрядчиков подземки, члены ассоциации заключили с ГУП «Петербургский метрополитен» 89 соглашений общей стоимостью более 5 млрд рублей.
 
Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»

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