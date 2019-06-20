Сидящий в «Лефортово» Уилан призвал Трампа помочь ему выбраться из застенков

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать.

«Я прошу лидеров и власти в Оттаве, Дублине, Лондоне, Вашингтоне о помощи в публичных заявлениях и поддержке. Господин президент, мы не можем сохранить Америку великой до тех пор, пока мы не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они ни находились в мире», – заявил Уилан в Мосгорсуде 20 июня, сообщает Интерфакс.

Уилан просит президента США публично выразить свою позицию по его ситуации в «Твиттере».

«Фонтанка» писала о том, что во время судебного заседания в Лефортовском суде Москвы 24 мая Уилан пожаловался на давление со стороны следователя ФСБ. Арест американца продлили еще на три месяца.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым. Дэвид отверг связь брата с разведывательной деятельностью.





