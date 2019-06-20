На Васильевском утром полыхал грузовик. Очевидцы слышали взрыв

Ранним утром 20 июня в Василеостровском районе Петербурга местных жителей разбудили звуки взрыва и автомобильной сигнализации. Пожарные тушили полыхающий грузовик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 5:36 в ведомство поступило сообщение о пожаре у дома 6 по Гаванской улице. Там по всей площади горел грузовой автомобиль. На место выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Открытое горение было ликвидировано в 5:53. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.







На кадрах с места происшествия видно, что грузовик вспыхнул на парковке посреди припаркованных легковушек. Пострадали ли соседние машины, не уточняется.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что был слышен взрыв. «А я ещё подумал, чего вдруг бабахнуло в полшестого утра и сигналка у машины сработала. А это взрыв был... Мде», – пишет участник группы Антон.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com