Путин рассказал, как вырастут пенсии и станет ли легче пенсионерам

Президент Путин в ходе прямой линии 20 июня рассказал, что российских пенсионеров ждет повышение пенсий, и объяснил, что должно стать основным источником средств для реализации проектов по повышению благосостояния граждан.

«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом – один из приоритетов государства, – сказал Путин. – В этом году индексация пенсий по старости составит 7,05% при инфляции прошлого года 3,4%. С 1 апреля мы повысили на 2% социальные и государственные пенсии. С 1 октября будут повышены пенсии на 4,3% военным пенсионерам с одновременным повышением денежного довольствия военнослужащих». На вопрос ведущей: «Будет легче?» – президент ответил следующее: «Все национальные проекты нацелены на это. Генеральный способ решения проблемы — повышение производительности труда. Все остальное — сопровождающие вещи».

По данным опроса ВЦИОМ, за прямой линией с Владимиром Путиным планируют следить 75% россиян. Телефонный опрос проводился 17 июня среди 1,6 тыс. человек. К утру 20 июня на прямую линию поступило порядка 1,5 млн вопросов.

За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня отвечает на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.





