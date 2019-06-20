Минкомсвязи сообщило о переговорах c Huawei

Россия ведёт переговоры с китайской корпорацией Huawei, сообщил 20 июня журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

«Встреча была, переговоры ведем», — сообщил Носков, отвечая на вопрос, действительно ли состоялась встреча с руководством китайской корпорации Huawei и какие проекты на ней обсуждались.

От каких-либо дальнейших комментариев по этой теме Носков отказался.

Ранее глава Минсвязи Константин Носков предложил локализовать в России производство китайского оборудования, предназначенного для развития сетей 5G и интернета вещей, сообщала пресс-служба министерства. «Совместный российско-китайский проект по локализации производства на территории России позволит гарантировать спрос на оборудования для сетей связи 5G и устройств интернета вещей», – сообщал Носков, не называя конкретных компаний, с которыми велись какие-либо консультации.

Напомним, США ввели в отношении китайской корпорации Huawei санкции, которые поддержали затем крупнейшие компании – разработчики программного обеспечения. Продажи продукции Huawei в США и Европе практически прекращены. В рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин ёмко и кратко описал эти события: «Первая технологическая».





