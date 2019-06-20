Минкомсвязи сообщило о переговорах c Huawei
Россия ведёт переговоры с китайской корпорацией Huawei, сообщил 20 июня журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
«Встреча была, переговоры ведем», — сообщил Носков, отвечая на вопрос, действительно ли состоялась встреча с руководством китайской корпорации Huawei и какие проекты на ней обсуждались.
От каких-либо дальнейших комментариев по этой теме Носков отказался.
Ранее глава Минсвязи Константин Носков предложил локализовать в России производство китайского оборудования, предназначенного для развития сетей 5G и интернета вещей, сообщала пресс-служба министерства. «Совместный российско-китайский проект по локализации производства на территории России позволит гарантировать спрос на оборудования для сетей связи 5G и устройств интернета вещей», – сообщал Носков, не называя конкретных компаний, с которыми велись какие-либо консультации.
Напомним, США ввели в отношении китайской корпорации Huawei санкции, которые поддержали затем крупнейшие компании – разработчики программного обеспечения. Продажи продукции Huawei в США и Европе практически прекращены. В рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин ёмко и кратко описал эти события: «Первая технологическая».
Справка:
Администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний за пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства её продуктов. Ответом, как писала «Фонтанка», могут стать ограничения в адрес Apple.
21 мая американская администрация сжалилась над Huawei и выдала компании временную лицензию на 90 дней, которая все равно серьезно ограничивает её работу. Основатель Huawei уже рассказал, как компания справится с санкциями США . А в Google дали китайцам 90 дней на обновления.