Путин в ходе прямой линии пообещал пожарному из Калининграда повышение зарплаты вдвое

Пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас в ходе прямой линии 20 июня задал Владимиру Путину вопрос о том, когда у пожарных и гражданских сотрудников МЧС вырастут зарплаты.

Таукачикас рассказал, что зарплата пожарного в его части составляет 12–14 тысяч рублей. «Работать в пожарных частях некому», – сказал он.

«То, что вы говорите о 10 тысячах, надо проверить, – ответил на это президент. – Мы довели МРОТ до прожиточного минимума 11 280, если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше. В каждом конкретном случае надо разбираться. Да, в МЧС сложилась ситуация не самая лучшая. Там есть люди, которые служат в погонах, и они получают 43 примерно тысячи, а гражданский персонал — 13 или 16 тысяч. Мы в последние несколько месяцев с министром Зиничевым говорили об этом, в этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплаты таким сотрудникам, как обратившийся с вопросом, до 24 тысяч. А на следующий год принято решение выделить еще 8 млрд, и у него должна зарплата вырасти до 32 тысяч».

По данным опроса ВЦИОМ, за прямой линией с Владимиром Путиным планируют следить 75% россиян. Телефонный опрос проводился 17 июня среди 1,6 тыс. человек. В Красноярске перед прямой линией снизилась цена на бензин. АЗС сети «Красноярскнефтепродукт», контрольный пакет которой принадлежит краевому правительству, снизили цену за литр бензина АИ-92 на 1,35 рубля, а на ИА-95 – на 1,7 рубля. Общение президента Путина с гражданами страны в телеэфире пройдет в 17-й раз. К утру 20 июня на прямую линию поступило порядка 1,5 млн вопросов.

За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня отвечает на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.





