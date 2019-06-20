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Власть
20.06.2019 12:25
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Напавший на журналистов чиновник из Хакасии получил второе уголовное дело

Второе уголовное дело возбудили в отношении главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий, сообщает региональный Следственный комитет 20 июня.

По версии следствия, глава Ширинского района поспособствовал оформлению земельного участка для строительства полигона ТБО за бюджетные деньги на своего знакомого, затем земля отошла в дар другому собственнику. Статус территории был изменён — из земель сельхозназначения она была переведена в земли промышленности. С 2010-го по 2017 год администрация района арендовала участок за 50 тысяч рублей в год, а затем выкупила более чем за 5 млн рублей.

Ранее в отношении Зайцева возбудили уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Журналисты «Вести. Дорожная часть» готовили сюжет о погорельцах, которые уже четыре года живут в антисанитарных условиях. Вместо ответов на вопросы Зайцев начал материться, а затем применил и физическую силу. При этом сам глава района еще 23 мая в интервью местному СМИ заявил, что его спровоцировали.

 



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