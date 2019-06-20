Замена дверей в Пулково за 9 млн закончилась для предпринимателя сроком. За прием некачественной работы он предлагал 200 тысяч

Индивидуальный предприниматель с миллионными оборотами и госконтрактами по всей стране осужден в Петербурге за плохо поставленные двери на паркинге и цокольном этаже Пулково. Коммерческий подкуп в 200 тысяч рублей потянул на 4 года.

О приговоре 20 июня сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Московский районный суд счел виновным индивидуального предпринимателя и его подчиненного, инженера. За коммерческий подкуп в крупном размере по предварительному сговору группой лиц бизнесмен получил 4 года условно и штраф 400 тысяч, его коллега – 3 условных года и штраф 200 тысяч.

Согласно карточке дела на сайте Московского районного суда, виновными признаны Эдуард Булатов и Константин Абрамов. Контракт с Булатовым юрлицо петербургского аэропорта, ООО «Воздушные ворота Северной столицы», заключило в сентябре 2018 года. Согласно сайту госзакупок, сумма составила чуть больше девяти миллионов, за эти деньги Булатов должен был заменить двери на цокольном этаже пассажирского терминала и крытом паркинге. На закупку, кроме осужденного, никто не отреагировал, и она была осуществлена у единственного поставщика.

Задержали Булатова, как сообщает транспортная прокуратура, в январе 2019 года, когда после претензий к выполненным в Пулково работам он решил закрытие контракта выкупить, предложив сотруднику аэропорта 200 тысяч рублей.







По данным СПАРК, индивидуальный предприниматель Эдуард Булатов только за прошлый год заключил 47 контрактов на 36,5 млн рублей. Среди его заказчиков – московское метро, МИА «Россия сегодня», различные управления федеральной службы исполнения наказаний, в том числе в Чечне, региональные управления МВД и следственных комитетов. Зарегистрировано ИП в городе Канаш Чувашской республики.