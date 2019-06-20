В праздник выпускников метро и автобусы в Петербурге будут работать до утра

В ночь с 23 на 24 июня в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге будет организовано движение автобусов. Каждые полчаса до шести утра несколько маршрутов будут помогать пассажирам добраться домой от станций метро, которое тоже будет работать круглосуточно.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, почти все вестибюли станций метро в ночь на 24 июня будут открыты на вход и выход. Исключения составят вестибюли 1-ых станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино» и «Московская», вестибюли 2-ых станций «Ленинский проспект», «Площадь Ленина» и «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

Пройти на станции можно будет как по жетонам, так и по электронным проездным. Однако с 2:00 до 4:30 24 июня в кассах станций можно будет приобрести только жетоны, реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будут.

Также ночью будут ходить автобусы по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». С 00:00 до 6:00 интервал движения составит 30 минут. Оплатить проезд можно будет как покупкой разового билета, так и электронными проездными.

Напомним, что сегодня, 20 июня, и завтра, 21-го, в связи с подготовкой к «Алым парусам» с девяти часов вечера и до шести утра будет разведен Троицкий мост. Кроме того, Дворцовая набережная, Троицкий мост и Кронверкская набережная временно стали односторонними. Введены и другие ограничения.





