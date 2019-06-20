Чего петербуржцы хотят от Путина

Более полутора миллионов вопросов прислали россияне для «Прямой линии с президентом». «Фонтанка» изучала, о чем решили спросить жители малой родины президента.

пресс-служба президента РФ

Петербуржцы просят у Владимира Путина разобраться с проблемами ЖКХ, социальной инфраструктуры, с транспортом, парками и уплотнительной застройкой. Обращения к Путину записали почти все городские протестные группы в надежде, что именно их проблемы окажутся во внимании президента.

На главной странице портала «Прямой линии» уже несколько дней под тэгом «Популярные вопросы» опубликована просьба некой жительницы Невского района, которая уже второй год получает отказ в попытке записать ребенка в детский сад. Просьба опубликована на сайте анонимно, что, вероятнее всего, заставляет нервничать районные власти в поиске жалобщицы.

О проблеме с транспортом рассказал президенту зам.генерального директора строительной компании «Дорсервис» Анатолий Пичугов ; в обращении, опубликованном в соцсетях, он, правда, себя подписал как лидер движения «Петербург без пробок»: «За последнее время в городе не построено ни одного подземного пешеходного перехода. Все станции метрополитена катастрофически нуждаются в ликвидации светофорных переходов, в строительстве подземных пешеходных переходов, в благоустройстве, в перехватывающих парковках, в нормальных качественных транспортно-пересадочных узлах».

О проблеме с зелеными зонами рассказали Путину жители Калининского района, которые записали видео с просьбой не строить в Муринском парке элитный спортивный комплекс «Нова Арена» с гостиницей, а оставить им возможность наслаждаться березовой рощей.







Одними из самых активных просителей оказались жители посёлка Александровская. Их обращение оказалось опубликовано в нескольких десятках групп в социальных сетях. Жители недовольны разрывом посёлка широкополосным шоссе и требуют пустить его в обход исторического поселения. Кроме того, в обращении есть просьба защитить от застройки трехкилометровую защитную парковую зону Пулковской обсерватории.

Обеспокоены строительством скоростной трассы и жители соседних районов, где собираются строить Восточную скоростную магистраль. «Санкт-Петербург уже имеет опыт возведения подобных магистралей. Западный скоростной диаметр превратил в ад жизнь на Канонерском острове!» – пишут они с просьбой сохранить сад им. 30-летия Октября, церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости», дома дореволюционной постройки.

Остановить строительство МФЦ на территории бывшего исторического Фарфоровского кладбища просит художник Императорского фарфорового завода, дочь ветерана Татьяна Чарина. А жители Московского района надеются получить у президента поддержку в смене управляющей компании, в результате деятельности которой они все больше и больше платят за тепло и жалуются в электронные приемные на проблемы в домах.

Массовыми стали обращения жителей Ленинградской области – Кудрово, Девяткино, Мурино и Бугров: «Наши города построены бешеными темпами за последние годы и при этом в них не созданы условия для жизни ни для молодых семей, ни для пенсионеров, ни для одиноких людей. Говоря Вашими словами, местные власти «в погоне за квадратными метрами, забыли о главном: о людях».

«У нас нет не одной больницы, пожарной части, пункта полиции, станции скоро помощи. Впрочем, скорая была, но чиновники ее перенесли из-за того, что решили, что у нас в Кудрово большие пробки», – говорится в обращении купившей квартиру в Кудрово жительницы. Видео набрало 30 тысяч просмотров.

«Власти поясняют, что социальные объекты не строятся еще и потому, что в Кудрово просто не осталось для них свободных участков земли. Правда, для всё новых многоэтажек земли находятся легко. Вырубаются остатки парка, новые зеленые зоны в Кудрово не создаются», – вторит соседке еще один кудровчанин с надеждой на президента.

Напомним, Владимир Путин будет общаться с россиянами 20 июня, с полудня. Гостиный двор в Москве уже несколько дней готовят к мероприятию.

По данным на 10.00 мск, всего поступило 1 506 171 вопрос.

Смотрите трансляцию «Фонтанки» прямой линии с Путиным.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»