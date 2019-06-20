Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +26
$ 63.39р
71.55р
15:11 20.06.2019
Расширенный поиск
Срочно

Прямая линия с Владимиром Путиным. Трансляция

Власть
20.06.2019 11:57
Печать

Чего петербуржцы хотят от Путина

Более полутора миллионов вопросов прислали россияне для «Прямой линии с президентом». «Фонтанка» изучала, о чем решили спросить жители малой родины президента.

Чего петербуржцы хотят от Путина

пресс-служба президента РФ

Петербуржцы просят у Владимира Путина разобраться с проблемами ЖКХ, социальной инфраструктуры, с транспортом, парками и уплотнительной застройкой. Обращения к Путину записали почти все городские протестные группы в надежде, что именно их проблемы окажутся во внимании президента.

На главной странице портала «Прямой линии» уже несколько дней под тэгом «Популярные вопросы» опубликована просьба некой жительницы Невского района, которая уже второй год получает отказ в попытке записать ребенка в детский сад. Просьба опубликована на сайте анонимно, что, вероятнее всего, заставляет нервничать районные власти в поиске жалобщицы. 

О проблеме с транспортом рассказал президенту зам.генерального директора строительной компании «Дорсервис» Анатолий Пичугов ; в обращении, опубликованном в соцсетях, он, правда, себя подписал как лидер движения «Петербург без пробок»: «За последнее время в городе не построено ни одного подземного пешеходного перехода. Все станции метрополитена катастрофически нуждаются в ликвидации светофорных переходов, в строительстве подземных пешеходных переходов, в благоустройстве, в перехватывающих парковках, в нормальных качественных транспортно-пересадочных узлах».

О проблеме с зелеными зонами рассказали Путину жители Калининского района, которые записали видео с просьбой не строить в Муринском парке элитный спортивный комплекс «Нова Арена» с гостиницей, а оставить им возможность наслаждаться березовой рощей.  



Одними из самых активных просителей оказались жители посёлка Александровская. Их обращение оказалось опубликовано в нескольких десятках групп в социальных сетях. Жители недовольны разрывом посёлка широкополосным шоссе и требуют пустить его в обход исторического поселения. Кроме того, в обращении есть просьба защитить от застройки трехкилометровую защитную парковую зону Пулковской обсерватории. 

Обеспокоены строительством скоростной трассы и жители соседних районов, где собираются строить Восточную скоростную магистраль. «Санкт-Петербург уже имеет опыт возведения подобных магистралей. Западный скоростной диаметр превратил в ад жизнь на Канонерском острове!» – пишут они с просьбой сохранить сад им. 30-летия Октября,  церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости», дома дореволюционной постройки.

Остановить строительство МФЦ на территории бывшего исторического Фарфоровского кладбища просит художник Императорского фарфорового завода, дочь ветерана Татьяна Чарина. А жители Московского района надеются получить у президента поддержку в смене управляющей компании, в результате деятельности которой они все больше и больше платят за тепло и жалуются в электронные приемные на проблемы в домах.

Массовыми стали обращения жителей Ленинградской области – Кудрово, Девяткино, Мурино и Бугров: «Наши города построены бешеными темпами за последние годы и при этом в них не созданы условия для жизни ни для молодых семей, ни для пенсионеров, ни для одиноких людей. Говоря Вашими словами, местные власти «в погоне за квадратными метрами, забыли о главном: о людях».

«У нас нет не одной больницы, пожарной части, пункта полиции, станции скоро помощи. Впрочем, скорая была, но чиновники ее перенесли из-за того, что решили, что у нас в Кудрово большие пробки», – говорится в обращении купившей квартиру в Кудрово жительницы. Видео набрало 30 тысяч просмотров.

«Власти поясняют, что социальные объекты не строятся еще и потому, что в Кудрово просто не осталось для них свободных участков земли. Правда, для всё новых многоэтажек земли находятся легко. Вырубаются остатки парка, новые зеленые зоны в Кудрово не создаются», – вторит соседке еще один кудровчанин с надеждой на президента.

Напомним, Владимир Путин будет общаться с россиянами 20 июня, с полудня. Гостиный двор в Москве уже несколько дней готовят к мероприятию. 

По данным на 10.00 мск, всего поступило 1 506 171 вопрос.

Смотрите трансляцию «Фонтанки» прямой линии с Путиным.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
20.06.2019 14:32

Группа «Эталон» заселяет «Галактику»

С мая продолжается активное заселение масштабного проекта «Эталон ЛенСпецСМУ» – квартала «Галактика», расположенного сразу в двух районах Санкт-Петербурга – Адмиралтейском и Московском.
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2019 13:34

«Группа ЛСР» провела «зеленый» эксперимент в «Шуваловском

Компания использовала современную технологию гидропосева газона в озеленении жилого комплекса «Шуваловский», строительство которого «Группа ЛСР» завершает в Приморском районе Санкт-Петербурга.
«Главстрой Санкт-Петербург»/ ЖК «Северная долина»
20.06.2019 13:23

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» сдан в эксплуатацию

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», ввел в эксплуатацию шестой детский сад в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Петербурга. Планируется, что открытие дошкольного учреждения на 220 мест состоится в сентябре.
ГК «Полис Групп»
20.06.2019 13:12

После 1 июля ГК «Полис Групп» будет продавать свои объекты по ДДУ без счетов эскроу

ГК «Полис Групп» получила заключения о степени готовности для своих объектов городской черте. Все они соответствуют нормам Минстроя РФ для продолжения продаж квартир в них по договорам долевого участия без использования счетов эскроу после 1 июля 2019 года.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.06.2019 11:02

«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб»

«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб» за лучшую продуктивность по итогам первого квартала 2019 года.
«Аквилон Инвест»
20.06.2019 10:49

«Аквилон Инвест» планирует вывести на рынок три новых объекта в Петербурге

Об этом рассказал Президент холдинга «Аквилон Инвест» Александр Рогатых в интервью «Фонтанке».
Холдинг RBI
19.06.2019 18:00

Эксперты Urban Awards оценили проект развития территории вокруг Левашовского хлебозавода

Проект Futurist компании RBI (входит в Группу RBI) вошел в число пяти финалистов федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
19.06.2019 15:32

Бесплатные занятия йогой в двух петербургских парках продлят до конца лета

Группа ЦДС продлевает до 31 августа сезон бесплатных занятий йогой в двух петербургских парках: им. Академика Сахарова и Палевском сквере. Тренировки будут проводиться каждую субботу, с 11 до 13 часов.
Группа компаний «ЦДС»
19.06.2019 12:48

Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области

Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области по объему текущего строительства. Такие данные приводит Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).
Setl City
19.06.2019 12:20

«Фестиваль друзей» в «Солнечном городе» объединил свыше 1000 участников

Яркий и по-настоящему семейный фестиваль прошел 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Для всех гостей «Петербургская Недвижимость» и Setl Group подготовили насыщенную программу, чтобы каждый мог получить максимум впечатлений.
depositphotos.com
19.06.2019 11:32

Россиян обеспечат бесплатным такси в случае экстренной отмены запланированного рейса

Инициатором выступили сервис «Яндекс.Такси» и Ростуризм.
фото предоставлено инвестиционно-строительной компанией «Отделстрой»
19.06.2019 11:13

В 5 очереди «Нового Оккервиля» заселено более 80% квартир

В 5 очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» уже заселено более 80% проданных квартир. Остальные 20% - это, в основном, те, кто воспользовался рассрочкой от застройщика и еще не выплатил всей стоимости квартиры.