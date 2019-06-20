В Петербурге меломан-ретроград распространял Наргиз и «Басту» на дисках. Инициатива потянула на условный срок

Виновным в незаконном использовании авторских прав и хранении контрафакта с целью сбыта признан житель Петербурга Андрей Гаев. Горожанин продавал диски с музыкой без лицензии, сообщает прокуратура Северной столицы 20 июня.

В ходе судебного заседания установлено, что Гаеву выносили предупреждение о незаконной торговле палёными сборниками. Но предпринимателя закон о защите авторских прав не убедил, и он продолжил выходить на точку на проспекте Энгельса.

В феврале 2019 года контрольную закупку совершили полицейские, им мужчина продал диск с узбекской музыкой, а также диски с песнями певицы Наргиз и группы «Баста».

Выборгский районный суд назначил Гаеву наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.





