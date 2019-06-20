Росгвардия: Задержанный на акции 12 июня несовершеннолетний провоцировал бойцов матом и непристойными жестами

Задержанный на марше в защиту Голунова в Москве несовершеннолетний сам провоцировал силовиков. Так ответила Росгвардия на запрос главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Ранее действия сотрудников правоохранительных органов просила проверить детский уполномоченный Анна Кузнецова.

Ответ из департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии Венедиктов опубликовал в своем телеграм-канале вечером 19 июня. В двухстраничном документе сказано, что подросток «показывал непристойные жесты и нецензурно выражался» в адрес полицейских, а также «призывал окружающих снимать на видео, если его будут задерживать». Оказавшись в автозаке, молодой человек снимал на фотокамеру омоновцев, не спросив их согласия. А когда один из бойцов пытался отнять гаджет, «оказал сопротивление».

Также пресс-служба отмечает, что задержанный не назвал настоящего имени и возраста, а борода делала его похожим на «вполне взрослого мужчину крупного телосложения». Несмотря на то, что юноша держался за живот и имел ссадину на лице, он якобы отказался на предложение обратиться за помощью к медикам.







Ведомство напоминает, что Росгвардия имеет право применять силу при активном сопротивлении, однако в данном конкретном случае окончательные выводы будут сделаны «после подробного изучения обстоятельств».

Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии заявляли, что после задержания и избиения на митинге подростка госпитализировали.

13 июня в прокуратуру Москвы обратилась детский уполномоченный Анна Кузнецова с просьбой проверить законность задержания несовершеннолетних на акции.