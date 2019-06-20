Прямая линия с Владимиром Путиным. Трансляция

Президент России Владимир Путин в 17-й раз пообщается с населением в формате прямой линии. За сутки до начала в Кремле заявили, что поступило более миллиона вопросов. «Фонтанка» организует текстовую трансляцию.

20 июня, 15:11 Президент рассказал, что видел выступления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, они были талантливыми и смешными. Однако то, что происходит в Донбассе, — вовсе не смешно. Конфликт нельзя решить без диалога с самопровозглашенными республиками, а Зеленский от него отказывается. «Ничего не делается, блокада усиливается», — указал президент России.

20 июня, 15:07 Вопрос от многодетной семьи, в которой девять детей. Отец занимается изготовлением гитар. Семья приехала из украинского Дзержинска. Члены семьи не могут добиться гражданства. На Украине их хотят призвать в армию. Семья не попадает под действие закона об упрощенном получении гражданства. Дзержинск нынче находится под контролем ВСУ. «29 апреля вы подписали указ об упрощен получении жителей Луганска и Донецка, - говорит отец семейства. - Но под действие этого закона не подпадаем я и моя семья. Прошу помочь нам с получением гражданства. Объясните, чего нам ожидать от вас». Путин: «Есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящихся на территории РФ, получать гражданство в упрощенном порядке. Я знаю, что от граждан Украины требуют получение документов, которые они могут получить только на Украине, и это замкнутый круг. Я посмотрю, какие нормативные акты надо принять. В отношении вашей семьи и семьи ваших родственников решение будет принято быстро. А в целом мы посмотрим, что можно сделать, чтобы и в отношении других граждан Украины этот процесс был максимально либеральным».

20 июня, 15:03 Президент отвечает на вопросы уже три часа.

20 июня, 15:00 Следующий вопрос про закон о суверенном Интернете. «Можете честно ответить, зачем этот закон приняли?» Президент в ответ напомнил о ситуации с Huawei. Он подчеркнул, что никаких ограничений в работе рунета не планируется. Речь идет только о том, чтобы обеспечить устойчивую работу Сети.

20 июня, 14:56 Дмитрий Гоблин Пучков, напротив, попросил ужесточить ответственность за распространение фейковых новостей, вплоть до уголовной. Президент отметил, что в случае с законом о борьбе с фейками речь идет о целенаправленном распространении ложной информации. Надо сначала посмотреть на практику применения, а потом решить, нужно ли что-то дополнительно делать в этом направлении.

20 июня, 14:54 Вопрос от создателя MDK по поводу жёсткого применения закона неуважении к власти. Одну женщину оштрафовали за слово «оборзели». «Я понимаю, о чём речь. В законе не идёт речь о критике власти, люди должны быть свободны. Я попрошу Генпрокуратуру обратить на это внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению закона». По его мнению, критика должна быть свободной, а закон должен быть направлен против глумления над флагом, гербом. Президент подчеркнул, что в Германии можно сесть на четыре года за оскорбление госсимволов. Он добавил, что новый закон ни в коем случае не должен касаться критики власти любого уровня

20 июня, 14:51 При этом Путин отказался либерализовать наркостатьи. «Никакой либерализации здесь быть не может», но вспомнил про дело Ивана Голунова. «Надеюсь, что следственные действия будут в отношении всех виновных в этой ситуации. Я поговорю с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД».

20 июня, 14:48 «Если ампула закатилась, надо ее достать. Есть нарушения в этой сфере. Фиксируются случаи нелегального оборота. Но вы правы, что это не должно дестабилизировать работу системы. Ампула может быть раздавлена или назначение не 2-3 укола, а 4, то есть не вписывается в регламент. Врачи не должны нести за это ответственность. Но решение - на поверхности. Надо фиксировать расход не по регламенту актом. Нужно выработать систему отчетности и фиксации», - ответил Путин.

20 июня, 14:46 Врачи боятся ответственности за лечение наркотиками, из-за этого больные не получают обезболивание, говорит общественница Нюта Федермессер. Она просит декриминализировать для медиков статью 228, часть 2. Нюта Федермессер: Почему в паллиативе страдание остается? Причина - страх медицинских работников перед использование опиоидных анальгетиков. Медики попадают под действие статьи 228.2 часть первая. Она предусматривает ответственность вне зависимости от того, наступили какие-либо негативные последствия или нет. Мы пять лет это говорим. Каждое отдельное ведомство говорит: да, надо декриминализировать. Но когда они собираются вместе, решение не принимается. Случается утечка в нелегальный оборот — но если медик виноват, есть другие составы. Чтобы в России люди уходили их жизни, а не отмучивались, надо быть на «прямой линии».

20 июня, 14:39 По мнению одного из задавших вопрос, нынешние реформы ухудшают жизнь населения. Путин, к слову, не отрицает, что правительство знает об этой проблеме. Негативные эффекты — первые после принятых реформ, однако уже фиксируется, что ситуация выправляется, и уже скоро россияне смогут почувствовать положительные последствия предпринятых правительством мер, хотя Путин и признал, что они непопулярны.

20 июня, 14:28 О вопросах арестов для предпринимателей. Путин: «От нас не убежишь, у нас длинные руки. Но убегают. Отсиживаются где-то за бугром наши партнёры, не спешат никого выдавать. Вы правы, что нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических правонарушений. Но полностью исключить арест тоже нельзя. Если богатый человек будет бесконечно откупаться - этого нельзя допустить. Во всем должна быть мера».

20 июня, 14:26 - Где границы вашего терпения? Путин: Дело не в границах терпения, а том, чтобы добиться результата. Самое простое в моем положении - махать шашкой. Это тоже надо делать в отношении вопиющих случаев. Но, если кто-то что-то не делает, я считаю, это и моя вина.

20 июня, 14:25 Путин: При Брежневе такого не было. Да, не было, но было много другого, что привело к распаду Советского союза.

20 июня, 14:24 Путин рассказал про зеркальный реестр. Не только проверяющие будут вести реестр проверок, но и проверяемые будут вести реестр, кого кто и как проверял и каковы результаты. И вся эта информация будет стекаться в прокуратуру.

20 июня, 14:23 Следующий вопрос от владельца кондитерской фабрики. Он касается надзорных каникул. Стало намного больше внеплановых проверок, пожаловался предприниматель.

20 июня, 14:21 «Я петербуржец», - Путин в ответ на вопрос, москвич он или россиянин.

20 июня, 14:21 Ведущая дает слово «красивой девушке», Путин отмечает, что девушки все красивые. Вопрос из сферы технологий. «Мы в Яндексе хотим еще большего». Существует проблема правового законодательства, говорит она. Может ли государство сделать правовые режимы на шаг вперед, чтобы Россия могла прорываться в сфере технологий. «Сам хочу, — говорит Путин. — Я люблю Германию, но сами знаете выражение — «там где русскому хорошо — немцу смерть». Все должно быть хорошо подготовлено, надо учитывать особенности России. Нужно иметь ввиду, что в современном мире часто используются не рыночные методы конкуренции. Путин говорит, что некоторые меры уже предприняты, но развитие должно проходить быстрее. «Яндекс» успешно конкурирует с такими гигантами, как Google, это тоже не без поддержки государства.

20 июня, 14:20 По поручению председателя СК России по обращению на прямую линию жительницы Красноярского края, пожаловавшейся на нехватку школ, детских садов, а также на застройку территории, ранее отведенной под парковую зону, организована доследственная проверка.

20 июня, 14:17 В ходе прямой линии с Владимиром Путиным видеовопрос президенту задал житель Магадана Вячеслав Корчанов. Он спросил о коррупции. «В СМИ с завидной периодичностью объявляют о поимке коррупционеров, - сказал Корчанов. - 9 млрд Захарченко - это целый грузовик купюр. Неужели он мог их добыть без посторонней помощи? Кто ответит за разгул коррупции? Вы как гарант конституции чувствуете ответственность за это безобразие?» «Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали, - сказал Путин. - Когда встает вопрос, а может быть мы это прикроем, у меня один ответ: «нет». Откуда берутся деньги? Из коррупционных схем, из бизнеса. Обе сторонуы виноваты, одни тащат, другие берут. Куда деньги уходят? В доход государства, естественно». Путин также признался, что, когда узнал о миллиардах полковника Захарченко, отреагировал нецензурно. «И это не смешно. Когда узнаешь о миллиардах, нет слов печатных, - сказал президент. - Это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. Во многих странах эта проблема есть. В США коррупционерам дают по 100, 150 лет тюрьмы. Это бессмысленно. Но и у нас будет то же самое».

При этом Путин отметил, что, если «человеку серьезного возраста» дать несколько десятков лет тюрьмы, то это будет равносильно пожизненному заключению, главное здесь — неизбежность наказания. Также президент подчеркнул, что число коррупционных преступлений снижается.

20 июня, 14:12 Путин отвечая на вопрос про коррупцию: «Ну во-первых, конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы не чувствовал — вы бы ничего не знали».

20 июня, 14:10 По словам Путина, чистой рыночной экономики или административно-командной не существует. «Страны со смешанной экономикой развиваются быстрее других. Например, Китай или Индия. Главное, на что нужно обратить внимание — мотивация», - добавил он.

20 июня, 14:08 В ответ на вопрос из «ВКонтакте» об экономистах из 90-х: «У нас нет экономистов из 90-х. Только Кудрин дрейфует в сторону Глазьева, так как хочет распечатать нефтяную кубышку. Идеи присутствуют, но системы из 90-х нет, инфляции, долгов, зависимости от МВФ нет, нет такого, что по полгода не платят зарплату».

20 июня, 14:06 Путина спросили, когда будет мост через реку Лену, а также куда делся народ чудь. С мостом через Лену пока никакой ясности, поскольку транспортники считают проект тупиковым. А народ чудь ассимилировался.

20 июня, 14:04 Украинцы спрашивают, когда можно будет получить российский паспорт в упрощенном порядке. Мужчина из Одессы задал вопрос о минских переговорах и обмене заключенными. Путин заявил, что вопрос обмена заключенными не уходит из поля зрения властей. Обсуждаются вопросы о возможности освобождения украинских моряков, задержанных в ходе керченского инцидента. Эту проблему надо решать в комплексе, отметил президент. «Мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе граждан РФ, находящихся на Украине», - говорит Путин.

20 июня, 14:02 Мне бы хотелось, чтобы уровень доходов работников повышался до уровня министров, а не зарплата министров понижалась до уровня работников, заявил Путин, но согласился, что разница зарплат не должна быть колоссальной. Путин отметил, что его цепляет, когда он видит баснословные доходы у некоторых сотрудников компаний. По его мнению, это обусловлено высоким уровнем компетентности, но разрыв с рядовыми гражданами все же нужно сокращать. «Я много видел таких обращений, - сказал Путин. - Представьте себе, что министр будет получать как рядовой работник. Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. В чем засада, если мы понизим зарплату министрам и руководителям частных компаний? Они разбегутся по частным компаниям или за границу уедут. И это отразится на благосостоянии тех самых рядовых работников». Президент отметил, что, если государство потеряет менеджеров верхнего звена в госструктурах, не будут приниматься эффективные решения и разрабатываться планы развития.

20 июня, 14:01 Вопрос зачитывает сам президент: когда чиновники будут получать такую же зарплату, как рядовой работник. Путин вспоминает известную шутку: мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных.

20 июня, 14:00 Путин отметил, что в целом по стране принято привлекать напрямую деньги вкладчиков и в договорах совместного строительства закладывать вопрос инфраструктуры. Однако пример женщины и ее жалобы говорит о том, что такая практика работает не везде, заявил президент. По его словам, вопрос острый. Теперь по закону социнфраструктуру должно возводить государство. Пока нет соответствующей правовой системы, не определены источники финансирования.

20 июня, 13:52 Следующий вопрос о недостатке инфраструктуры в новых районах. Жительница одного из микрорайонов в Красноярском крае пожаловалась на отсутствие мест в школах и детсадах, а также недостаток зеленых зон и скверов.

20 июня, 13:51 Предприниматель задал президенту вопрос о малом бизнесе. По его мнению, крупные бизнесмены уводят деньги в офшоры. Фермеры и малый бизнес же дают людям рабочие места и развивают регион, где они располагаются. Предприниматель попросил развивать продукты местного территориального происхождения. Например, в Павлово раньше выращивали кур, в других регионах есть также есть свои продукты. Должны быть местные бренды, уверен он. Путин согласился, что государство, конечно, должно оказать поддержку. По его мнению, государство и СМИ должны оказывать поддержку таким брендам. Забывать о малых и средних фермерских хозяйствах нельзя. При этом он говорит, что объем вырос на 40% без поддержки государства это было бы невозможно. Прибыль фермеров выросла за 2 года на 45%. Объем поддержки больше, чем рынок фермеров, государство подталкивает к развитию.

20 июня, 13:48 Ведущие заявляют о масштабной DDos-атаке на колл-центр, вследствие чего был сбой в видеозвонках. По их словам, атаку удалось отразить.

20 июня, 13:42 Президент пообещал расширить сотрудникам МВД географию выездов за границу.

20 июня, 13:39 Путин обратил внимание на сообщение «Куда нас ведет эта банда патриотов из Единой России?». «Это зрелые люди, которые ставят своей целью укрепление страны», - отвечает президент. По его словам правящая партия взяла на себя ответственность за ситуацию в стране, включая самые непопулярыне решения, и работает над ее улучшением. Он заявил, что не хочет называть этих людей бандой, но отметил, что в 90-е годы страна чуть не распалась из-за конфликта в Чечне, военная сфера была в ужасном состоянии. По его мнению, не все политики той эпохи приложили к этому руку, но многие.

20 июня, 13:38 Правительство изменит нормативно-правовую базу и запретит вылов китов для «просветительских» целей.

20 июня, 13:34 Путин ранее поручил решить вопрос с косатками до марта. Но проблема не двигалась с мертвой точки. В день прямой линии двух животных наконец согласились отпустить. «Касатки стоят около 100 млн долларов. Интересантов много, и проблема не просто решается. Слава богу движение началось», - заметил президент.

20 июня, 13:32 Следующий вопрос про «китовую тюрьму» в Приморье, откуда никак не удается вызволить белух и косаток. По словам журналистов, после того как в бухту Среднюю направили съемочную группу для прямой линии с президентом, там начали происходить удивительные события.

20 июня, 13:30 «Была колонка, а потом срезали», - жительница Тюменской области рассказала, что у них в селе нет воды и водопровода. Ведущие позвонили в Тюмень, чтобы сьемочная группа проверила, что там происходит. «Тюменская область - самодостаточный регион, странно, что там происходит. Это удаленный регион?» - спросил Путин. «Сейчас выясним», - обещают журналисты.

20 июня, 13:29 Будут ли изменения? Кардинально ничего не изменится. КНР не имеет отношения к Крыму и Донбассу. «Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали, это полная чушь», — заявил Путин. Китай не имеет отношения, но тарифы на их товары, те же санкции, увеличиваются. Смысл только в одном — сдерживании Китая. То же самое происходит в отношении России.

20 июня, 13:28 Из Европы звучат голоса, что санкции пора снимать, подчеркивают журналисты. Путин согласен. А что хорошего в рестрикциях, спрашивает он.

20 июня, 13:27 Благодаря санкциям, Россия развивает те направления, где раньше даже не было компетенций. В РСФСР не было морского двигателестроения, а в России это направление развивается. По словам Путина, десять лет назад невозможно было поверить, что Москва будет экспортировать сельхозпродукцию на 25 миллиардов долларов. Сегодня это факт.

20 июня, 13:26 Следующий вопрос о санкциях. Если Россия «со всеми помирится», что это даст экономике? «Мы ни с кем не ссорились», — отметил Путин.

20 июня, 13:24 «Это указ президента 1994 года, тогда эти 50 рублей заставили платить работодателей». Путин сказал, что проблема уже почти решена: власти будут выплачивать деньги семьям в зависимости от дохода с детьми от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только вопрос, каким семьям будут платить 1,5 прожиточных минимума или два на человека.

20 июня, 13:23 Путин: Как мамочку звали?

Ведущая: Екатерина.

Путин: Мы вместе с Катей сейчас можем посчитать [меру поддержки семьи с ребенком до трех лет].

Ведущая: Есть возможность связаться с Екатериной?.. Нет.

20 июня, 13:22 Следующий вопрос от жительницы Подмосковья Екатерины. Молодая мать спрашивает, почему пособие по ребенку составляет 50 рублей? По ее словам, это похоже на насмешку.

20 июня, 13:21 Президент рассказал, почему решение о льготной ипотеке для семей с детьми в 6% оказалось недоработанным. «Есть мое поручение для семей с детьми, причем для семей у которых появился второй и третий ребенок, о том, что им должна предоставляться льготная ипотека в объеме 6%. Можно и меньше — на Дальнем Востоке сделали 5%. - сказал президент. - Но проблема не решается с банками, они на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были выделены ранее. Это реальная ошибка правительства России. Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели. Это должно решаться по линии Минфина, который работает с крупными банками, такими как Сбербанк и ВТБ, и по линии организации Дом.РФ, которая работает с мелкими банками. Но ни там, ни там проблема не решалась. Я переговорил с руководством Минфина, проблема уже решена, Минфин выделил ресурсы».

20 июня, 13:20 Ведущий говорит, что люди не хотят, чтобы у них рядом с домом строили мусорные полигоны. Получается замкнутый круг: люди не хотят полигонов, но полигоны нужны. Президент: Есть программа строительства 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования — около 300 млрд рублей. Только треть — бюджетная, все остальное инвестирует бизнес.

20 июня, 13:16 Пенсионер Роман Дмитриев из Омска говорит, что реформа началась, но никаких продвижений нет и показывает квитанцию. До реформы было около 91 рубля — привозили бак раз в месяц. После начала мусорной реформы ситуация не изменилась, а цифры в квитанции изменились - 133 рубля за апрель, и 266 рублей за прошлый месяц. Президент соглашается, что это вызывает только вопросы и недоумение. Хотя есть некоторые вещи, на которые мы должны обратить внимание. Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Во-вторых, никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, вывозить мусор надо дальше, а это — дополнительные расходы. А то, что сказал роман, требует дополнительной проверки.

20 июня, 13:04 Путин: Проблемой начали заниматься буквально 2-3 года назад. Мы 10-летиями накапливали мусор, и никто этим особо не занимался. Мы генерируем ежегодно 70 млн отходов, говорит Путин, не уточняя тонн или штук. В Тихом океане образовались острова из мусора размером со среднюю европейскую страну! Никто не занимается промышленной переработкой отходов. И это проблема, которая усугубляется тем, что общество превратилось в общество потребления, несмотря на падение уровня доходов. Появились новые упаковки — кроме бумаги и картона появилось много пластика. Для нас это огромная проблема, говорит президент. Растут тарифы. Отчасти это неизбежно, потому что нужно первично иметь какие-то деньги для системной работы. но люди должны видеть результаты. Это не тот случай, который нужно оттягивать на 20 лет.

20 июня, 13:01 Следующий вопрос о мусорной реформе. Россияне из нескольких регионов жалуются, что она не работает. Жалобы поступают от Свердловской, Ростовской и Нижегородской областей. Вопрос задает — Катя — 15-летний блогер. Ее интересует раздельный сбор мусора — такие точки есть, но службы все равно сбрасывают его в одну кучу.

20 июня, 13:00 Журналист: На одном из заседаний, где обсуждались нацпроекты, министры выглядели печально. Он интересуется, предусмотрена ли персональная ответственность министров за нацпроекты? Президент сказал, что предусмотрена. Но по его мнению, министры были не печальными, а сосредоточенными.

20 июня, 12:59 Путин: Говорили что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, а потом объявили что вместо коммунизма провели Олимпийские игры 1980 года.

20 июня, 12:56 Жительница Москвы спросила президента об успехах страны: какие конкретно результаты уже есть, выполнимы ли поставленные задачи? Путин начал снова рассказывать про национальные проекты.

20 июня, 12:54 Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорит об оживлении амбулаторной помощи. «В тоже время у нас есть регионы 17 из 85, где сократилась амбулаторная помощь, мы с ними работаем». Ведущие уточнили, а что происходит с льготными лекарствами. Министр отметила, что объем обеспечения льготных лекарств из федбюджета увеличился. Полгода ведомство мониторило ситуацию и пришло к выводу, что в ряде регионов есть нарушения с с закупками.

20 июня, 12:51 Президенту пожаловались на обеспечение жизненно важными лекарствами, которые, зачастую, невозможно получить. Путин указал на то, что в некоторых регионах сокращают список, по которому закупают лекарства. Речь идет о здоровье людей, а это — приоритет, добавил он. Лекарствами обеспечиваются из федерального и регионального источников. Из федерального источника полностью перечислены средства. В регионах нет достаточно налаженной системы информации. Например, склады завалены лекарствами, но потребителям они не поступают, потому что информация не доходит до потребителей. Часть жизненно важных препаратов закупается в регионах, но только в семи из них по полному списку. Руководители регионов должны понимать и правильно расставлять приоритеты.

20 июня, 12:44 Президент подчеркнул, что несмотря на проблемы в здравоохранении, отрасль развивается. Нужно решать следующие вопросы. Первое - доступность здравоохранения. Второе - дефицит специалистов. Третье - обеспечение лекарствами. Что касается первой проблемы, количество фельдшерских пунктов сократилось, отметил Путин. Это касается даже благополучных регионов. Планируется строительство 390 пунктов и капитальный ремонт 1200 пунктов. Также планируется запуск работы 1200 мобильных медицинских бригад. «Надо развивать систему докторов и фельдшеров на селе. Мы им платим по миллиону и по 500 тысяч тем, кто «земский доктор» или «земский фельдшер». Проблема жилья — им должны заниматься региональные местные власти. Они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели. Кадры. Средний медицинский персонал - 130 тысяч, задача — повышение уровня заработной платы. Говорят, что они низкие, но в целом по стране они растут. И где-то не догоняют 77 тысяч. У среднего медперсонала средння зарплата по стране 39 тысяч. У младшего — 35 тысяч», - говорит Путин.

20 июня, 12:41 Третий вопрос из фельдшерско-акушерского пункта. Корреспондент отмечает, что само его наличие - это уже прогресс, а кресло - символ возрождения. Однако кадров все равно не хватает. Молодые врачи не едут в регионы. Одна из врачей сетует, что благоустроенного жилья на селе нет, и медикам негде жить. Из-за этого в фельдшерском пункте работают только два человека.

20 июня, 12:38 В Пскове жалуются, что к онкологу невозможно попасть. Журналист обратился в регистратуру. Там традиционно утверждают, что проблем с записью нет. Корреспондент возразил, что накануне посетил центр без камеры и лично видел огромную очередь. Журналист спросил одну из женщин, сколько ей пришлось ждать очереди. Пациентка ответила, что одного талона она ожидала три недели.

20 июня, 12:37 В поликлинике Рославля утверждают, что очередей нет. Журналист спрашивает в регистратуре, на какой день можно записаться к детскому хирургу. Сотрудница заверяет, что записаться можно прямо на сегодня. Корреспондент направился к заведующей и передал ей жалобу. По словам врача, проблема с кадрами есть. Не хватает четырех участковых врачей — практически трети. Поликлиника ожидает двоих специалистов. По словам заведующей, зарплата специалиста в поликлинике составляет 20 тысяч рублей. При этом в частных клиниках она может быть выше в три раза.

20 июня, 12:35 Вопрос о здравоохранении. На прямой связи три региона: Челябинская, Псковская, Смоленская области. Вопрос из Рославля. Молодая мать рассказывает, что в Москве при первичном осмотре, ей выдали список врачей, которых надо пройти с ребенком. После переезда в Смоленскую область она столкнулась с живыми многочасовыми очередями, и отсутствием профильных специалистов. Женщина говорит, что не смогла записаться к некоторым врачам из перечня, который ей выдали в Москве.

20 июня, 12:34 Президент Путин рассказал, что российских пенсионеров ждет повышение пенсий и объяснил, что должно стать основным источником средств для реализации проектов по повышению благосостояния граждан.

«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом - один из приоритетов государства, - сказал Путин. - В этом году индексация пенсий по старости составит 7,05% при инфляции прошлого года 3,4%. С 1 апреля мы повысили на 2% социальные и государственные пенсии. С 1 октября будут повышены пенсии на 4,3% военным пенсионерам с одновременным повышением денежного довольствия военнослужащих». На вопрос ведущей: «Будет легче?», президент ответил следующее: «Все национальные проекты нацелены на это, - сказал он. - Генеральный способ решения проблемы — повышение производительности труда. Все остальное — сопровождающие вещи».

20 июня, 12:27 «Я хочу оговориться, чтобы люди не сердились. Это средние цифры. Большая разница и по отраслям и по регионам. Одни деньги в Тыве, другие в Москве. В нефтянке одно,в транспорте другое. Формат не позволяет перечислять по каждой отрасли отдельно», - сказал Путин.

20 июня, 12:26 На прямую линию поступило много вопросов о падении уровня доходов. Путин подчеркнул, что из-за ситуации на энергетическом рынке произошел «малоприятный элемент» в экономике и соцсфере. Однако постепенно доходы восстанавливаются. Реальные располагаемые доходы падают из-за выплат по кредитам. Путин призвал ЦБ обратить на это внимание. Он также отметил сокращение теневого рынка. По словам президента, с 2013 года номинальная зарплата выросла с 33 тысяч до 45 тысяч. Он оговорился, что это только средние цифры. Разница по отраслям и регионам остается большой.

20 июня, 12:20 Пожарный из Калиниградской области спросил президента, когда поднимут зарплату. «Сейчас 12-13 тысяч рублей, у меня 16 тысяч. На такую зарплату невозможно прожить. На двух-трех работах приходится работать, поэтому рушатся семьи», - говорит Станислав. Владимир Путин: надо реально проверить о 10 тысячах. Есть МРОТ - 11 тысяч 280 рублей. Ему не могут меньше платить. В МЧС сложилась не самая лучшая ситуация, потому что есть люди в погонах, которые получают 43 тысячи, а гражданский персонал - по 13-16 тысяч. Мы с министром Зиничивым об этом много говорили. В этом году будет выделено 4,5 млрд рублей. На следующий год два транша 8 млрд. У Станислава зарплата вырастет до 32 тысяч.

20 июня, 12:17 Будет ли толк от национальных проектов, спросили президента. Путин: Это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня. Конечная цель заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан на длительную историческую перспективу. Прежде всего надо было понять, где источники финансирования. К сожалению, правительство пошло на повышение НДС с 18 до 20 процентов. Но мы рассчитывали изначально, что это приведет к неблагоприятным последствиям на короткий промежуток времени. У нас подросла инфляция, ЦБ увелияил ключевую ставку. А по позавчерашним данным инфляция опустилась на 0,5 процента. Производство увеличилось. То, на что мы рассчитывали, действует.

20 июня, 12:13 Всего поступило 1,5 млн вопросов. Самая популярная линия связи — традиционный телефонный звонок. Всего звонков поступило более миллиона. Остальные — по другим каналам связи, в том числе через мобильное приложение.

20 июня, 12:10 Владимир Путин появился в студии.

20 июня, 12:08 В Красноярске перед прямой линией удивительным образом снизилась цена на бензин. АЗС сети «Красноярскнефтепродукт», контрольный пакет которой принадлежит краевому правительству, снизили цену за литр бензина АИ-92 на 1,35 рубля, а на ИА-95 - на 1,7 рублей.

20 июня, 12:03 Прямая линия традиционно начинается в полдень. Пока президент задерживается.

20 июня, 12:02 Петербуржцы просят у Владимира Путина разобраться с проблемами ЖКХ, социальной инфраструктуры, транспортом, парками и уплотнительной застройкой. Обращения к Путину записали почти все городские протестные группы в надежде, что именно их проблемы окажутся во внимании президента. «Фонтанка» изучила вопросы.

20 июня, 12:01 Следственный комитет за 12 часов до начала прямой линии с российским президентом начал проверку по темам трёх обращений к Владимиру Путину. Одно из них уже стало уголовным делом.

20 июня, 11:50 Как и в прошлом году, у президента будет возможность обратиться с вопросами к главам регионов, министрам и членам правительства.

20 июня, 11:49 По данным ВЦИОМ, за прямой линией планируют следить 75 процентов россиян.

20 июня, 11:48 Самой продолжительной «линией» стал эфир 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут, за которые глава государства ответил на 80 вопросов. В прошлом году «прямая линия» приблизилась к рекордной по продолжительности — она длилась почти четыре с половиной часа. Путин ответил на 79 вопросов.

20 июня, 11:47 Первая «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 24 декабря 2001 года. Эфир продлился 2 часа 20 минут. За это время президенту удалось ответить на 47 вопросов. Первая «Прямая линия» стала самой короткой по времени за всю историю общения президента с гражданами.