«Только слухи». Премьер-министр Малайзии вновь заявил, что не увидел доказательств вины РФ в катастрофе МН17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад вновь заявил о том, что «нет доказательств» вины России в катастрофе МН17 над Донбассом в 2014 году, оно последовало после вчерашнего брифинга следственной группы. Об этом передает Bloomberg 20 июня.

«Мы очень недовольны, потому что с самого начала это стало политическим вопросом о том, как обвинять Россию в проступках, – сказал Мохамад. – Пока что доказательств нет. Только слухи».

Накануне после брифинга следственной группы прокуратура Нидерландов заявила о том, что выдвинет обвинение по делу о катастрофе Boeing-777 рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Донбассе в июле 2014 года Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Также стало известно о том, что Международная следственная группа (JIT) по расследованию причин катастрофы лайнера рейса МН17 не будет просить Россию и Украину об экстрадиции четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета. Один из подозреваемых, гражданин Украины Леонид Харченко, находится на территории самопровозглашенных республик Донбасса, и в случае его задержания и осуждения голландским судом приговор будет исполняться на территории Украины.







Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Группа JIT (Joint Investigation Team, JIT) пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем ополченцев Донбасса. Российские аргументы, опровергающие эти выводы, международной следственной группой игнорируются.

Ещё до обнародования вчерашних выводов международной следственной группы премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что ему неизвестны факты, свидетельствующие о причастности РФ к этой катастрофе.